Aaj ka Virgo Rashifal 9 February 2026: कन्या राशि विरासत में मिल सकता है बड़ा हिस्सा, नई व्यापारिक नीतियों पर अमल करने का सही समय

Virgo Horoscope 9 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता आपको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. सामाजिक रूप से भी आप काफी सक्रिय रहेंगे.

स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन आज आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है. कार्यभार के कारण हल्का तनाव महसूस हो सकता है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सलाह है कि आप अच्छे संगीत का आनंद लें. संगीत न केवल आपके स्ट्रेस को दूर भगाएगा, बल्कि आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाएगा.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत लाभकारी है. बिजनेस में आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूर्ण उपयोग करना आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. समय के साथ खुद को अपडेट रखें. वृद्धि योग बनने के कारण किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके व्यापार के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाएगी. पैतृक संपत्ति या पारिवारिक विरासत में हिस्सा मिलने की भी अच्छी संभावना बन रही है.

नौकरी (जॉब) राशिफल कार्यक्षेत्र में आज आपकी नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने का सही समय है. सफलता आपके कदम चूमेगी, बशर्ते आप आलस का त्याग कर दें. ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ कहासुनी होने की आशंका है. ऐसे में गुस्से के बजाय दिमाग से काम लें और पेशेवर मर्यादा बनाए रखें. आपकी समझदारी ही विवाद को बढ़ने से रोकेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक मामलों में आज खुशियों का आगमन होगा. विरासत से जुड़े मामलों में सकारात्मक चर्चा हो सकती है. घर के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, हालांकि आपको अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखने की जरूरत है ताकि किसी पुराने मुद्दे पर बहस न हो.

शिक्षा और छात्र राशिफल विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. अपनी दिनचर्या में रचनात्मकता को शामिल करें, इससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रे (स्लेटी)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं और अपनी कुलदेवी की पूजा करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. क्या आज नया निवेश करना सही है?
    हाँ, चंद्रमा के दूसरे भाव में होने और वृद्धि योग के कारण आज निवेश करना लाभदायक हो सकता है, विशेषकर अगर वह तकनीक या जमीन से जुड़ा हो.

2. ऑफिस में विवाद से कैसे बचें?
     आज अपने सहकर्मियों की बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें. केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें.

3. व्यवसाय में तकनीक का उपयोग कैसे बढ़ाएं?
    आज आप अपने बिजनेस के लिए नए सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Feb 2026 07:52 PM (IST)
