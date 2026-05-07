Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में आय घटने से बाजार में साख पर असर पड़ सकता है।

सहकर्मियों से तालमेल बिगड़ने से कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं।

छात्रों को टीम के साथ सामंजस्य से प्रदर्शन में दिक्कत होगी।

पारिवारिक संपत्ति विवाद से मानसिक पीड़ा और तनाव रह सकता है।

Aaj ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और संपत्ति के मामलों में कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:43 तक रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर धैर्य से काम लेना होगा. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा तंग रह सकता है. इनकम में कमी आने के कारण आपको कुछ भुगतान या चेक रोकने पड़ सकते हैं, जिसका असर बाजार में आपकी साख (Reputation) पर पड़ सकता है. बढ़ते टैरिफ और कम मुनाफे के कारण आपका व्यापारिक बजट बिगड़ सकता है. पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Property) के बंटवारे को लेकर अपनों का व्यवहार आपको मानसिक कष्ट दे सकता है. आज संपत्ति से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला टाल देना ही बेहतर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में कम नजर आ रही हैं. ऑफिस में सहकर्मियों (Coworkers) के साथ तालमेल बिठाना कठिन होगा, जिससे टीम वर्क प्रभावित हो सकता है. घर पर किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की खबर आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है, जिससे ऑफिस के काम में गलतियां होने की आशंका है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन चुनौतीपूर्ण है; वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के कारण कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ से निकल सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों और खेल से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी काबिलियत साबित करने में बाधाओं वाला रहेगा. टीम के साथियों के साथ सामंजस्य बिगड़ने से आप बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका गंवा सकते हैं. मन में असुरक्षा की भावना रह सकती है. शांत रहकर अपनी बारी का इंतजार करें और अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना है. अपनों के रुख से आपको मानसिक चोट पहुंच सकती है. घर में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और विवादों को तूल न दें. जीवनसाथी का सहयोग आपको कुछ हद तक मानसिक संबल प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत को लेकर आज आपको पूरी तरह अलर्ट रहना होगा. मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. योग और मेडिटेशन का सहारा लें और समय पर विश्राम करें ताकि आप खुद को पुनर्जीवित महसूस कर सकें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी).

भाग्यशाली अंक: 8.

अशुभ अंक: 1.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल का दान करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

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