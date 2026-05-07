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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 7 May 2026: कन्या राशि प्रॉपर्टी विवाद और आर्थिक चुनौतियों से रहें सावधान, टीम वर्क में आ सकती है बाधा

Aaj Ka Kanya Rashifal 7 May 2026: कन्या राशि प्रॉपर्टी विवाद और आर्थिक चुनौतियों से रहें सावधान, टीम वर्क में आ सकती है बाधा

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल आज प्रॉपर्टी विवाद और आर्थिक तंगी की संभावना है. ऑफिस में टीम वर्क और सेहत पर ध्यान दें. जानें 7 मई 2026 का कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:20 AM (IST)
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  • व्यापार में आय घटने से बाजार में साख पर असर पड़ सकता है।
  • सहकर्मियों से तालमेल बिगड़ने से कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं।
  • छात्रों को टीम के साथ सामंजस्य से प्रदर्शन में दिक्कत होगी।
  • पारिवारिक संपत्ति विवाद से मानसिक पीड़ा और तनाव रह सकता है।

Aaj ka Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और संपत्ति के मामलों में कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:43 तक रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर धैर्य से काम लेना होगा. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा तंग रह सकता है. इनकम में कमी आने के कारण आपको कुछ भुगतान या चेक रोकने पड़ सकते हैं, जिसका असर बाजार में आपकी साख (Reputation) पर पड़ सकता है. बढ़ते टैरिफ और कम मुनाफे के कारण आपका व्यापारिक बजट बिगड़ सकता है. पुश्तैनी संपत्ति (Ancestral Property) के बंटवारे को लेकर अपनों का व्यवहार आपको मानसिक कष्ट दे सकता है. आज संपत्ति से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला टाल देना ही बेहतर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में कम नजर आ रही हैं. ऑफिस में सहकर्मियों (Coworkers) के साथ तालमेल बिठाना कठिन होगा, जिससे टीम वर्क प्रभावित हो सकता है. घर पर किसी सदस्य की तबीयत खराब होने की खबर आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है, जिससे ऑफिस के काम में गलतियां होने की आशंका है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन चुनौतीपूर्ण है; वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के कारण कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ से निकल सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों और खेल से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी काबिलियत साबित करने में बाधाओं वाला रहेगा. टीम के साथियों के साथ सामंजस्य बिगड़ने से आप बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका गंवा सकते हैं. मन में असुरक्षा की भावना रह सकती है. शांत रहकर अपनी बारी का इंतजार करें और अभ्यास जारी रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावना है. अपनों के रुख से आपको मानसिक चोट पहुंच सकती है. घर में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और विवादों को तूल न दें. जीवनसाथी का सहयोग आपको कुछ हद तक मानसिक संबल प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत को लेकर आज आपको पूरी तरह अलर्ट रहना होगा. मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. योग और मेडिटेशन का सहारा लें और समय पर विश्राम करें ताकि आप खुद को पुनर्जीवित महसूस कर सकें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी).
    भाग्यशाली अंक: 8.
    अशुभ अंक: 1.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल का दान करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

सेहत को लेकर आज पूरी तरह अलर्ट रहना होगा. मानसिक तनाव का असर शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जिससे थकान और सिरदर्द हो सकता है. योग, मेडिटेशन और समय पर विश्राम से खुद को पुनर्जीवित रखें.

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