Kanya Rashifal 30 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित हैं, जो खर्च, हानि और विदेश से जुड़े मामलों का भाव माना जाता है. साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष दिन को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकता है. इसलिए आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपकी पीठ पीछे की गई बातें आपके प्रमोशन में बाधा डाल सकती हैं. नई तकनीक के अचानक लागू होने से आप खुद को पीछे महसूस कर सकते हैं, इसलिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होगा. काम का बोझ अधिक रहेगा और ओवरटाइम के बावजूद संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाएंगे. विदेश में काम करने वालों को वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज सतर्क रहने का दिन है. आपके प्रतिस्पर्धी आपकी बिजनेस सीक्रेसी को उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट पर नए टैक्स नियमों के कारण आपके मुनाफे में कमी आ सकती है. पार्टनर के साथ वित्तीय पारदर्शिता की कमी कानूनी विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए आज किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, खासकर अविवाहित लोगों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. दोस्तों के साथ पैसों का लेन-देन रिश्तों में खटास ला सकता है. परिवार में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रहेगा. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ा हुआ याद रखने में दिक्कत हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी. अधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में जलन और सर्वाइकल पेन की समस्या हो सकती है. नियमित ब्रेक लें, आंखों को ठंडे पानी से धोएं और हल्का व्यायाम करें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 6

लकी रंग: ब्राउन

अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)

आज भगवान विष्णु या गणेश जी की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कठिन है?

हाँ, चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

Q2. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?

नहीं, आज बड़े निवेश या एग्रीमेंट से बचना बेहतर है.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

स्क्रीन टाइम कम करें, आंखों का ध्यान रखें और योग करें.

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