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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 30 March 2026: कन्या राशि सावधानी रखें, खर्च बढ़ेंगे और करियर में चुनौतियां सामने आएंगी

Aaj Ka Kanya Rashifal 30 March 2026: कन्या राशि सावधानी रखें, खर्च बढ़ेंगे और करियर में चुनौतियां सामने आएंगी

Virgo Horoscope 30 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 02:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 30 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित हैं, जो खर्च, हानि और विदेश से जुड़े मामलों का भाव माना जाता है. साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष दिन को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकता है. इसलिए आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपकी पीठ पीछे की गई बातें आपके प्रमोशन में बाधा डाल सकती हैं. नई तकनीक के अचानक लागू होने से आप खुद को पीछे महसूस कर सकते हैं, इसलिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी होगा. काम का बोझ अधिक रहेगा और ओवरटाइम के बावजूद संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाएंगे. विदेश में काम करने वालों को वीजा या वर्क परमिट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज सतर्क रहने का दिन है. आपके प्रतिस्पर्धी आपकी बिजनेस सीक्रेसी को उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट पर नए टैक्स नियमों के कारण आपके मुनाफे में कमी आ सकती है. पार्टनर के साथ वित्तीय पारदर्शिता की कमी कानूनी विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए आज किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, खासकर अविवाहित लोगों के लिए दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा. दोस्तों के साथ पैसों का लेन-देन रिश्तों में खटास ला सकता है. परिवार में भी छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रहेगा. एकाग्रता की कमी के कारण पढ़ा हुआ याद रखने में दिक्कत हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतनी होगी. अधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों में जलन और सर्वाइकल पेन की समस्या हो सकती है. नियमित ब्रेक लें, आंखों को ठंडे पानी से धोएं और हल्का व्यायाम करें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 6
लकी रंग: ब्राउन
अनलकी नंबर: 8

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु या गणेश जी की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” या “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कठिन है?
हाँ, चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

Q2. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज बड़े निवेश या एग्रीमेंट से बचना बेहतर है.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?
स्क्रीन टाइम कम करें, आंखों का ध्यान रखें और योग करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope
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