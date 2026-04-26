Aaj ka Kanya Rashifal 26 April 2026 : रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आगमन होगा. आज नक्षत्रों की गणना के अनुसार रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च और हानि का स्थान है.

साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर चलने वाला है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से फिजूलखर्ची बढ़ने के योग हैं. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों के बीच विवाद हो सकता है; विशेषकर यदि पार्टनर बिजनेस फंड का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए करता है, तो बात अलगाव तक पहुँच सकती है. मुद्रा बाजार (Currency Market) में डॉलर की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव आपके मुनाफे पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत के श्रेय के लिए लड़ना पड़ सकता है. आपके द्वारा तैयार किया गया डेटा या आइडिया कोई और कॉपी कर सकता है, जिससे आपकी साख पर असर पड़ेगा. ऑफिस में को-वर्कर्स का व्यवहार रूखा रहेगा और वे अपने हितों के लिए आपको अकेला छोड़ सकते हैं. आज अपने काम की गोपनीयता बनाए रखें और किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. स्पोर्ट्स पर्सन को टीम मैनेजमेंट के भीतर चल रही राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और विवादों से दूर रहें. एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन सुबह के समय करना बेहतर होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष आज आपके प्रेम संबंधों की परीक्षा ले सकता है. पार्टनर के साथ विश्वास की कमी महसूस होगी और छोटी सी गलतफहमी ब्रेकअप जैसी स्थिति पैदा कर सकती है. परिवार में भी वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, अन्यथा संडे का आनंद क्लेश में बदल सकता है. शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज किसी भी प्रकार की लापरवाही महंगी पड़ सकती है. नियमित जांच करवाएं और यदि शरीर में कोई भी असहजता महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा या थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और योग को आज की दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय:

ग्रहण दोष की शांति के लिए आज के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज व्यापार में नया पार्टनर जोड़ना चाहिए?

नहीं, आज पार्टनरशिप को लेकर विवाद के योग हैं, इसलिए कोई भी नया अनुबंध या पार्टनरशिप टालना ही बेहतर है.

2. रिश्तों में आ रहे तनाव को कैसे दूर करें?

वाणी पर संयम रखें और पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें. किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी मसलों में हस्तक्षेप न करने दें.

3. डेटा चोरी या क्रेडिट न मिलने से कैसे बचें?

अपने महत्वपूर्ण काम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी केवल विश्वसनीय अधिकारियों के साथ ही साझा करें.

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