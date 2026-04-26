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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 26 April 2026: कन्या राशि ग्रहण दोष से प्रेम संबंधों में बढ़ सकता है अविश्वास, मेहनत का श्रेय लेने वालों से रहें सतर्क

Aaj ka Kanya Rashifal 26 April 2026: कन्या राशि ग्रहण दोष से प्रेम संबंधों में बढ़ सकता है अविश्वास, मेहनत का श्रेय लेने वालों से रहें सतर्क

Virgo Horoscope: कन्या राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज फिजूलखर्ची और पार्टनरशिप विवाद से बचें. ऑफिस में डेटा चोरी का खतरा और प्रेम संबंधों में तनाव की संभावना है. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 01:43 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 26 April 2026 : रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आगमन होगा. आज नक्षत्रों की गणना के अनुसार रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च और हानि का स्थान है.

साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकता है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम भरे कार्यों से बचें.

 व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर चलने वाला है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से फिजूलखर्ची बढ़ने के योग हैं. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों के बीच विवाद हो सकता है; विशेषकर यदि पार्टनर बिजनेस फंड का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए करता है, तो बात अलगाव तक पहुँच सकती है. मुद्रा बाजार (Currency Market) में डॉलर की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव आपके मुनाफे पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

 नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत के श्रेय के लिए लड़ना पड़ सकता है. आपके द्वारा तैयार किया गया डेटा या आइडिया कोई और कॉपी कर सकता है, जिससे आपकी साख पर असर पड़ेगा. ऑफिस में को-वर्कर्स का व्यवहार रूखा रहेगा और वे अपने हितों के लिए आपको अकेला छोड़ सकते हैं. आज अपने काम की गोपनीयता बनाए रखें और किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें.

 शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. स्पोर्ट्स पर्सन को टीम मैनेजमेंट के भीतर चल रही राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और विवादों से दूर रहें. एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन सुबह के समय करना बेहतर होगा.

 प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष आज आपके प्रेम संबंधों की परीक्षा ले सकता है. पार्टनर के साथ विश्वास की कमी महसूस होगी और छोटी सी गलतफहमी ब्रेकअप जैसी स्थिति पैदा कर सकती है. परिवार में भी वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, अन्यथा संडे का आनंद क्लेश में बदल सकता है. शांति बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देने से बचें.

 स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के प्रति आज किसी भी प्रकार की लापरवाही महंगी पड़ सकती है. नियमित जांच करवाएं और यदि शरीर में कोई भी असहजता महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा या थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और योग को आज की दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
अशुभ अंक: 8

आज का उपाय:
ग्रहण दोष की शांति के लिए आज के दिन कुत्ते को रोटी खिलाएं और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज व्यापार में नया पार्टनर जोड़ना चाहिए?
नहीं, आज पार्टनरशिप को लेकर विवाद के योग हैं, इसलिए कोई भी नया अनुबंध या पार्टनरशिप टालना ही बेहतर है.

2. रिश्तों में आ रहे तनाव को कैसे दूर करें?
वाणी पर संयम रखें और पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें. किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने निजी मसलों में हस्तक्षेप न करने दें.

3. डेटा चोरी या क्रेडिट न मिलने से कैसे बचें?
अपने महत्वपूर्ण काम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें और किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी केवल विश्वसनीय अधिकारियों के साथ ही साझा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:43 AM (IST)
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