हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 25 January 2026: कन्या राशि को धन हानि से सतर्क रहना जरूरी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Kanya Rashifal 25 January 2026: कन्या राशि को धन हानि से सतर्क रहना जरूरी, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Virgo Horoscope 25 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Kanya Rashifal 25 January 2026 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए यह समय सतर्कता, संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के 8वें भाव में होने से अचानक उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने सॉफ्ट स्किल्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी में सुधार तभी आएगा जब आप संवाद और व्यवहार में संतुलन बनाएंगे. न्यू जनरेशन के जातकों को जॉब में परिवर्तन या ट्रांसफर के संकेत मिल सकते हैं, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें. अपने प्रदर्शन को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें, तभी वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सावधानी भरा है. रुपए-पैसे के लेन-देन में लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है. खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए किसी भी दस्तावेज या समझौते को बिना जांचे आगे न बढ़ें. निवेश से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा और कैश फ्लो पर नजर बनाए रखना जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रह सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और उधार देने से बचें. सही बजट प्लानिंग से आप नुकसान की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं. बचत को प्राथमिकता दें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में धैर्य की परीक्षा हो सकती है. ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी बात को तूल न दें. जल्दबाजी में लिया गया कोई पारिवारिक फैसला रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है. माता-पिता के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, ऐसे में शांत रहकर संवाद करना ही बेहतर समाधान होगा. प्रेम संबंधों में भी संयम और समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. मानसिक तनाव और लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको राहत देगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को इधर-उधर की बातों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनानी चाहिए. अपने लक्ष्य और फील्ड पर फोकस करने से ही सफलता मिलेगी. निरंतर अभ्यास भविष्य की मजबूत नींव रखेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग ब्राउन
भाग्यशाली अंक 1
अनलकी अंक 4

उपाय
बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs
प्रश्न 1 क्या पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी जरूरी है?
उत्तर हां इस समय धोखे की संभावना है इसलिए सतर्क रहें.

प्रश्न 2 पारिवारिक तनाव को कैसे कम करें?
उत्तर धैर्य और संवाद से काम लें, जल्दबाजी में निर्णय न करें.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए सफलता का मंत्र क्या है?
उत्तर फोकस, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026
