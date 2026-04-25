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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 25 April 2026: कन्या राशिफल बिजनेस में लागत कम करने का 'मास्टरस्ट्रोक' और विदेश से मिलेगी खुशखबरी

Aaj ka Kanya Rashifal 25 April 2026: कन्या राशिफल बिजनेस में लागत कम करने का 'मास्टरस्ट्रोक' और विदेश से मिलेगी खुशखबरी

Virgo Horoscope: कन्या राशि मैनेजमेंट में बदलाव से बड़ा आर्थिक लाभ होगा. विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होने की खबर मिल सकती है. पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा. भारी मशीनरी के बिजनेस के लिए दिन श्रेष्ठ है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 02:21 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति आपके कर्तव्यों को पूरा करने और आर्थिक लाभ की नई योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत शुभ है. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय अनावश्यक चिंताओं से बचें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "इनोवेशन" का है. पुराने मैनेजमेंट सिस्टम को बदलने का आपका साहसी फैसला आज आपकी परिचालन लागत (Operating Cost) को काफी कम कर देगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको शाम तक देखने को मिलेगा. यदि आप भारी मशीनरी, लोहा या सीमेंट का नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो शनिवार का दिन और आज के शुभ मुहूर्त आपके लिए नींव का पत्थर साबित होंगे. आय के नए स्रोत विकसित होंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. आपकी कार्यक्षमता आज शिखर पर होगी, जिससे आप ऑफिस के कठिन से कठिन टास्क को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे. वीकेंड होने के कारण आप अपनी हॉबी (Hobby) के लिए भी समय निकाल पाएंगे, जिससे सप्ताह भर का मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा. सीनियर्स आपके समर्पण की सराहना करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. विशेष रूप से जो छात्र विदेश में पढ़ाई (Foreign Study) की इच्छा रखते हैं, उन्हें आज पसंदीदा कॉलेज से मेल या फोन के जरिए कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा. आज दान-पुण्य और गुप्त दान करने की प्रवृत्ति आपको समाज में एक अलग पहचान देगी और आत्मिक संतोष प्रदान करेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर की ओर से आज आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जो आपके रिश्तों में नई जान फूंक देगा. परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को आप बखूबी निभाएंगे. सामाजिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी. रात के समय ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए परिवार के साथ आध्यात्मिक चर्चा करें या शांत रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, बशर्ते आप अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. आज अधिक मिर्च-मसाले और तैलीय भोजन से परहेज करें, ताकि आपका मिजाज शांत रहे और आप काम पर पूरी तरह केंद्रित रह सकें. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. रात को अच्छी नींद लेने का प्रयास करें ताकि मानसिक थकान न हो.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (रचनात्मकता और विलासिता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.

(FAQs)

1. नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का सबसे श्रेष्ठ समय क्या है?
    भारी मशीनरी या निर्माण सामग्री का काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) का समय सर्वोत्तम है.

2. विदेश से शिक्षा संबंधी सूचना मिलने पर क्या करें?
    आज मेल चेक करते रहें. यदि कोई सकारात्मक खबर मिलती है, तो दस्तावेजों की कार्यवाही के लिए सोमवार का दिन चुनें.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?
    पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 02:21 AM (IST)
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