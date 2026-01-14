हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 15 January 2026: गुरुवार इन 3 क्षेत्रों में मिलेगी सफलता! जानें भाग्यशाली अंक और रंग!

Kanya Rashifal 15 January 2026: गुरुवार इन 3 क्षेत्रों में मिलेगी सफलता! जानें भाग्यशाली अंक और रंग!

Virgo Horoscope 15 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Jan 2026 08:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित रहेगा, जिसके कारण साहस और संवाद से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. दिन आपको अपने आसपास के लोगों पर नजर रखने और सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह देता है. भावनाओं में बहकर निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है.

कन्या राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
वर्कस्पेस पर सकारात्मक चिंतन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी. आज आपकी सोच और व्यवहार दोनों आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएंगे. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं, तभी सीनियर्स का भरोसा जीत पाएंगे.

कन्या राशि व्यापार राशिफल:
वृद्धि योग के बनने से कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़े बिजनेस में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है. बड़े ऑर्डर मिलने से बिजनेसमैन को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. आज किए गए प्रयास भविष्य में विस्तार के रास्ते खोल सकते हैं.

कन्या राशि धन और निवेश राशिफल:
शेयर बाजार और मुनाफा बाजार में निवेश की योजना बन सकती है. हालांकि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और जोखिम का आकलन जरूरी है. जल्दबाजी से बचें.

कन्या राशि पारिवारिक जीवन राशिफल:
घरेलू कार्यों में आप लाइफ पार्टनर की मदद करेंगे, जिससे आपसी तालमेल बेहतर होगा. चन्द्रमा की स्थिति के कारण छोटी बहन या नजदीकी रिश्तेदार की संगति पर नजर रखना जरूरी रहेगा.

कन्या राशि सामाजिक और आध्यात्मिक राशिफल:
आज आपका मन आध्यात्मिक कार्यक्रमों की ओर झुक सकता है. इससे मानसिक शांति मिलेगी और विचारों में स्पष्टता आएगी.

कन्या राशि शिक्षा और युवा राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी बनेगा. सिंगल पर्सन किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और सही समय का इंतजार करें.

कन्या राशि यात्रा राशिफल:
राजनीतिक या आधिकारिक स्तर पर यात्रा के योग बन सकते हैं.

कन्या राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – पिंक
लकी नंबर – 1
अनलकी नंबर – 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Jan 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Rashifal 2026 Horoscope 2026

पारिवारिक जीवन के लिए क्या खास है?

आप घरेलू कार्यों में जीवनसाथी की मदद करेंगे, जिससे आपसी तालमेल बेहतर होगा. छोटी बहन या करीबी रिश्तेदार की संगति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है.

Embed widget