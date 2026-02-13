Aaj ka Virgo Rashifal 13 February 2026: कन्या राशि संभल कर रहें! कार्यक्षेत्र में बड़ी गलती और निजी रिश्तों में आ सकती है दरा
Virgo Horoscope 13 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?
Kanya Rashifal 13 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (सुख व माता का भाव) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति पारिवारिक सुख में कमी और मानसिक अशांति का संकेत दे रही है. आज आपको किसी भी नकारात्मक समाचार से घबराने के बजाय शांत रहकर समाधान ढूंढने की सलाह दी जाती है.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन जोखिम भरा है.
-
धोखाधड़ी की आशंका: किसी बड़े सौदे में विश्वासघात या धोखा होने से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक आज सतर्क रहें; आपका साझेदार किसी महत्वपूर्ण मामले में झूठ बोल सकता है.
-
बैंकिंग समस्या: बैंक से जुड़े कार्यों में तकनीकी खराबी (Technical Fault) के कारण पेमेंट अटक सकते हैं, जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस में बाधा डालेंगे.
जॉब और करियर राशिफल (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके विपरीत रह सकती हैं.
-
बड़ी चूक: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अनजाने में हुई बड़ी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. बॉस और सीनियर्स की डांट-फटकार से मनोबल गिर सकता है.
-
कार्यस्थल की चुनौतियां: आपकी लीडरशिप पर सवाल उठाए जा सकते हैं. टीम के सदस्य काम में लापरवाही करेंगे, जिससे डेडलाइन मिस होने का खतरा रहेगा. आज अपनी योग्यता साबित करने के लिए आपको दोगुना संघर्ष करना होगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
आर्ट्स (कला) के छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से भारी हो सकता है. करियर के स्कोप को लेकर गहरा कन्फ्यूजन और नकारात्मक बातें आपको तनाव दे सकती हैं. याद रखें, यह केवल एक बुरा दिन है, आपका भविष्य आपकी मेहनत तय करेगी.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
रिश्तों के लिहाज से आज का दिन "संकटपूर्ण" हो सकता है.
-
रिश्तों में दरार: लव लाइफ में कोई बड़ा झटका लगने की आशंका है. पार्टनर के साथ विश्वास से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आ सकती है.
-
पारिवारिक क्लेश: वैवाहिक जीवन में कड़वाहट इस कदर बढ़ सकती है कि बात अलगाव तक पहुँच जाए. घर में किसी महिला की सेहत बिगड़ने से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज बहुत सावधानी बरतें.
-
मानसिक स्थिति: अत्यधिक तनाव के कारण घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है.
-
शारीरिक स्वास्थ्य: मानसिक दबाव का असर शरीर पर भी दिखेगा, जिससे अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें और योग का सहारा लें.
-
भाग्यशाली रंग: क्रीम
-
भाग्यशाली अंक: 5
-
अशुभ अंक: 7
-
अचूक उपाय: दिन की शुरुआत में थोड़ा समय मौन रहें और घर से निकलने से पहले इष्ट देव का स्मरण करें.
(FAQs)
1. आज कन्या राशि वालों को निवेश करना चाहिए या नहीं?
बिल्कुल नहीं. आज बड़े सौदों में धोखे के प्रबल योग हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.
2. करियर के तनाव को कैसे कम करें?
आज अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन पर बहस न करें. यह समय शांति से काम करने का है, न कि अपनी बात थोपने का.
3. रिश्तों में आए तनाव को कैसे संभालें?
आज का दिन गंभीर बातचीत के लिए सही नहीं है. किसी भी बड़े फैसले या प्रतिक्रिया को कल तक के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL