हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Virgo Rashifal 13 February 2026: कन्या राशि संभल कर रहें! कार्यक्षेत्र में बड़ी गलती और निजी रिश्तों में आ सकती है दरा

Aaj ka Virgo Rashifal 13 February 2026: कन्या राशि संभल कर रहें! कार्यक्षेत्र में बड़ी गलती और निजी रिश्तों में आ सकती है दरा

Virgo Horoscope 13 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Feb 2026 02:41 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 13 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (सुख व माता का भाव) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति पारिवारिक सुख में कमी और मानसिक अशांति का संकेत दे रही है. आज आपको किसी भी नकारात्मक समाचार से घबराने के बजाय शांत रहकर समाधान ढूंढने की सलाह दी जाती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन जोखिम भरा है.

  • धोखाधड़ी की आशंका: किसी बड़े सौदे में विश्वासघात या धोखा होने से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक आज सतर्क रहें; आपका साझेदार किसी महत्वपूर्ण मामले में झूठ बोल सकता है.

  • बैंकिंग समस्या: बैंक से जुड़े कार्यों में तकनीकी खराबी (Technical Fault) के कारण पेमेंट अटक सकते हैं, जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस में बाधा डालेंगे.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके विपरीत रह सकती हैं.

  • बड़ी चूक: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अनजाने में हुई बड़ी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. बॉस और सीनियर्स की डांट-फटकार से मनोबल गिर सकता है.

  • कार्यस्थल की चुनौतियां: आपकी लीडरशिप पर सवाल उठाए जा सकते हैं. टीम के सदस्य काम में लापरवाही करेंगे, जिससे डेडलाइन मिस होने का खतरा रहेगा. आज अपनी योग्यता साबित करने के लिए आपको दोगुना संघर्ष करना होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

आर्ट्स (कला) के छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से भारी हो सकता है. करियर के स्कोप को लेकर गहरा कन्फ्यूजन और नकारात्मक बातें आपको तनाव दे सकती हैं. याद रखें, यह केवल एक बुरा दिन है, आपका भविष्य आपकी मेहनत तय करेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

रिश्तों के लिहाज से आज का दिन "संकटपूर्ण" हो सकता है.

  • रिश्तों में दरार: लव लाइफ में कोई बड़ा झटका लगने की आशंका है. पार्टनर के साथ विश्वास से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आ सकती है.

  • पारिवारिक क्लेश: वैवाहिक जीवन में कड़वाहट इस कदर बढ़ सकती है कि बात अलगाव तक पहुँच जाए. घर में किसी महिला की सेहत बिगड़ने से अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज बहुत सावधानी बरतें.

  • मानसिक स्थिति: अत्यधिक तनाव के कारण घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है.

  • शारीरिक स्वास्थ्य: मानसिक दबाव का असर शरीर पर भी दिखेगा, जिससे अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है. खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लें और योग का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम

  • भाग्यशाली अंक: 5

  • अशुभ अंक: 7

  • अचूक उपाय: दिन की शुरुआत में थोड़ा समय मौन रहें और घर से निकलने से पहले इष्ट देव का स्मरण करें.

(FAQs)

1. आज कन्या राशि वालों को निवेश करना चाहिए या नहीं?
    बिल्कुल नहीं. आज बड़े सौदों में धोखे के प्रबल योग हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें.

2. करियर के तनाव को कैसे कम करें?
    आज अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन पर बहस न करें. यह समय शांति से काम करने का है, न कि अपनी बात थोपने का.

3. रिश्तों में आए तनाव को कैसे संभालें?
   आज का दिन गंभीर बातचीत के लिए सही नहीं है. किसी भी बड़े फैसले या प्रतिक्रिया को कल तक के लिए टाल देना ही समझदारी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 02:41 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Virgo Horoscope Aaj Ka Kanya Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
यूटिलिटी
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget