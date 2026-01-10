हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Rashifal 11 January 2026: कन्या राशि के लिए खुशखबरी, कोर्ट केस में जीत और प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा

Virgo Horoscope 11 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित है, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. आज आपको हर तरह के लेनदेन और निवेश में अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है.

बिजनेस और करियर राशिफल
सुकर्मा योग बनने से कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने कानूनी मामले में आपके पक्ष में फैसला आने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके बिजनेस की स्थिति और शेयर दोनों मजबूत होंगे. यदि आप नई ब्रांच खोलने या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो 14 जनवरी के बाद ही उसे अमल में लाएं क्योंकि मलमास के दौरान नए शुभ कार्यों से बचना बेहतर रहता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है. को-वर्कर्स के साथ प्रेम और सहयोग बनाए रखें, इससे टीम वर्क मजबूत होगा और आप स्मार्ट वर्क के जरिए अपने काम समय पर पूरे कर पाएंगे.

फाइनेंस राशिफल
आज प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी न करें. हर दस्तावेज और कानूनी पहलू को अच्छे से जांचें. अचानक धन लाभ संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव और अनियमित दिनचर्या से पाचन या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. योग, ध्यान और संतुलित भोजन आपको स्वस्थ रखेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में पिता का सानिध्य और आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क बनाए रखें. जीवनसाथी और परिवार के साथ मधुर संबंध रहेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े छात्रों के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

न्यू जनरेशन
आज आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना होगा. कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, इसलिए ज्यादा खुलकर भरोसा न करें और अपने प्लान गुप्त रखें.

भाग्यशाली रंग ब्राउन
भाग्यशाली अंक 8

उपाय
आज हरे रंग की वस्तु का दान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें. इससे धन और करियर में स्थिरता आएगी.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर हां योजना बन सकती है लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझकर लें.

प्रश्न 2 क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?
उत्तर सीनियर्स का सहयोग और आपकी स्मार्ट वर्किंग से आगे बढ़ने के संकेत हैं.

प्रश्न 3 क्या छात्रों के लिए दिन अच्छा है?
उत्तर टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को आज विशेष सफलता मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
10 Jan 2026 06:10 PM (IST)
