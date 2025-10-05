kal Ka Rashifal: 6 अक्टूबर रविवार जानें किसका दिन रहेगा भाग्यशाली और किसे बरतनी होगी सावधानी!

Rashifal: 6 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज मेष राशि के जातक परिवार की जरूरतों और समस्याओं पर पूरा फोकस करेंगे. परिवार को आज समय भी देंगे. पैसों के मामले में आज का दिन बेहतर रहेगा. धन संपत्ति से संबंधित कोई अच्छी डील हो सकती है, जिससे धन लाभ होगा. माता से भी आज लाभ की प्राप्ति होगी. कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर शाम के समय तनाव हो सकता है. घर पर किसी से वाद-विवाद से बचें. सेहत नरम-गरम रहेगी.

शुभ अंक : 3

शुभ रंग : लाल

उपाय : हनुमानजी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि

दांपत्य जीवन में आज वृषभ राशि के जातक उतार-चढ़ाव महसूस कर सकते हैं लेकिन बावजूद इसके मन में प्रसन्नता रहेगी. लव लाइफ में तालमेल बना रहेगा. आप रचनात्मक होंगे, प्यार के मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में आज आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. व्यापारी वर्ग आज दोपहर तक कारोबार में व्यस्त रह सकते हैं.

शुभ अंक : 6

शुभ रंग : सफेद

उपाय : माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

मानसिक तनाव के कारण आज मिथुन राशि वालों को निर्णय लेने में कठिनाई होगी. दांपत्य जीवन में प्यार के साथ तकरार भी होती रहेगी. लेकिन लव लाइफ के मामले में दिन उत्साहवर्धक रहेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा, आंखों या पीठ और कंधों की परेशानी हो सकती है. पैसों के लिए व्यर्थ की भागदौड़ से बचें.

शुभ अंक : 5

शुभ रंग : हरा

उपाय : तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

मानसिक तनाव अधिक रहेगा और खर्चे भी बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता रहेगी. स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. प्रेम के मामले में प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा. आपको यात्रा का अवसर मिल सकता है. शाम का समय मनोरंजन में बीतेगा. आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रहेंगे.

शुभ अंक : 2

शुभ रंग : सफेद

उपाय : चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. कार्यों में सफलता मिलेगी. कोई चाहत पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन शिक्षा में रुकावट आ सकती है. संतान के प्रति चिंता रहेगी. लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेगा. दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवनसाथी को कोई उपलब्धि मिल सकती है. व्यक्तिगत प्रयासों से सफलता मिलेगी.

शुभ अंक : 9

शुभ रंग : सुनहरा

उपाय : सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज भाग्य आपका साथ देगा. आय में वृद्धि होगी. छोटी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन में अशांति रह सकती है, लेकिन दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में परिवार का विरोध हो सकता है. शाम को परिवार के लिए पार्टी या उत्सव का आयोजन हो सकता है.

शुभ अंक : 7

शुभ रंग : नीला

उपाय : गणेशजी को दूर्वा अर्पित करें.

किसी जरूरी काम में रुकावट आने से मन परेशान रहेगा. ससुराल पक्ष से मिलने का अवसर मिलेगा, लेकिन मतभेद हो सकते हैं. अचानक धन लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में किसी महिला सहकर्मी से विवाद हो सकता है. पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा. लव लाइफ भी सुखद रहेगी. घर में किसी वस्तु की खरीद को लेकर छोटा-मोटा मतभेद हो सकता है.

शुभ अंक : 6

शुभ रंग : गुलाबी

उपाय : दुर्गा मां को लाल पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा, जीवनसाथी रोमांटिक मूड में रहेगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. धन लाभ होगा, लेकिन शाम खर्चीली हो सकती है. खान-पान में संयम रखें.

शुभ अंक : 8

शुभ रंग : भूरा

उपाय : शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि

विरोधियों से घिरे रहेंगे लेकिन साहस से आप उन पर भारी पड़ेंगे. खर्च बढ़ेगा जिससे मन उदास रहेगा. पुराना कर्ज चुका पाएंगे. स्वास्थ्य डांवाडोल रहेगा. करियर में सफलता मिलेगी. काम के सिलसिले में यात्रा संभव है. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. विरोधी गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे.

शुभ अंक : 3

शुभ रंग : पीला

उपाय : भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं.

मकर राशि

आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आय में वृद्धि होगी. नौकरी बदलने का प्रयास सफल हो सकता है. पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा. दोपहर बाद किसी एकांत स्थान पर घूम सकते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र से शुभ समाचार मिलेगा. अधूरे कार्य समय पर पूरे करें.

शुभ अंक : 4

शुभ रंग : काला

उपाय : शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

माता से सुख और लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव रह सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी. मनोकामना पूरी होगी. दिन का अधिकांश समय घरेलू कार्यों में बीतेगा. शाम आनंदमय रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य में उदर संबंधी परेशानी हो सकती है.

शुभ अंक : 2

शुभ रंग : बैंगनी

उपाय : नीम के वृक्ष में जल चढ़ाएं.

मीन राशि

साहस और पराक्रम बढ़ेगा. कार्यों में सफलता मिलेगी. शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. पिता से संबंध बेहतर होंगे. दोपहर तक धन लाभ होगा और कोई इच्छा पूरी होने से खुशी मिलेगी.

शुभ अंक : 1

शुभ रंग : पीला

उपाय : विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.