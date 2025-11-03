हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: 4 नवंबर 2025 मंगलवार को किन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानिए मेष से मीन के सितारे क्या कहते हैं?

Kal Ka Rashifal 4 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 03 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 4 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. किसी से उधार लेन-देन से बचें. पारिवारिक मनमुटाव जीवनसाथी की मदद से दूर होंगे. रिश्तों में सुधार होगा और परिवार संग रात्रि भोज का आनंद लेंगे.

बच्चे भी प्रसन्न रहेंगे. पुराने मित्र से मुलाकात फायदेमंद होगी. निवेश करते समय सतर्क रहें और किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें. सकारात्मक सोच से मार्ग प्रशस्त होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना बांटें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत ला सकता है. धन का निवेश करने से फिलहाल बचें क्योंकि खर्चे बढ़ने की संभावना है. पारिवारिक सहयोग से कई अटके कार्य पूरे होंगे और भाग्य का सितारा आपका साथ देगा. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, खासकर सर्दी-जुकाम से बचाव करें.

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. कामकाज में नई दिशा मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा और आय में वृद्धि संभव है. प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग मिलने के योग हैं. सामाजिक कार्यों में भागीदारी से सम्मान बढ़ेगा. दोस्तों संग मौज-मस्ती में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन

मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ में कुछ मतभेद आ सकते हैं, उन्हें शांत मन से सुलझाएं. ठंड के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उनका ध्यान करें.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज का दिन भाग्यवृद्धि का संकेत दे रहा है. किसी वरिष्ठ अधिकारी की मदद से जरूरी कार्य पूरे होंगे. नौकरी में प्रमोशन या प्रोजेक्ट सफलता मिलने के योग हैं. व्यापार में विस्तार की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. पुराने वाहन से लाभ मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर हल्का तनाव संभव है, लेकिन स्थिति संभल जाएगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: चावल का दान करें और चंद्रमा को दूध अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा. कुछ कार्य अटक सकते हैं, लेकिन धैर्य रखने से समाधान मिलेगा. व्यापारियों को विदेश से लाभ के योग बनेंगे. पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव संभव है, इसलिए संयम से काम लें. जीवनसाथी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, ध्यान रखें.

प्रेम जीवन में मतभेद से बचें. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
    भाग्यशाली रंग: सुनहरा
    उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ खाएं.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. ठंडे मौसम के कारण सुस्ती महसूस हो सकती है. आय में थोड़ी कमी और खर्चों में बढ़ोतरी संभव है. व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है, कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है. प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

वैवाहिक जीवन में प्यार और समझदारी बनी रहेगी. किसी पुराने मित्र की सलाह से लाभ मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु की आराधना करें.

तुला राशि (Libra Horoscope)

आज का दिन राहत देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे होंगे और मानसिक तनाव कम होगा. व्यापार में लाभ के योग हैं और किसी नए सौदे से मुनाफा मिलेगा. परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए शांत रहकर स्थिति को संभालें. प्रेम जीवन में खुशियों का संचार होगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. खुद को व्यस्त और सकारात्मक बनाए रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और कपूर से आरती करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

आज का दिन प्रगति लाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत संभव है. नौकरीपेशा जातकों को दबाव महसूस हो सकता है. कोई नया सामान या सुविधा बढ़ाने वाला आइटम खरीद सकते हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा और रोमांस के पल मिलेंगे. प्रेम जीवन में व्यस्तता बनी रहेगी. यात्रा से बचें और विवादों से दूर रहें. मित्रों के साथ किसी मुद्दे पर बहस न करें.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

आज का दिन आपके लिए रोमांटिक और शुभ रहेगा. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ मजबूत होगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. आपकी बुद्धिमानी से कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है. भाइयों का सहयोग मिलेगा. खानपान में संयम बरतें, सेहत में सुधार देखने को मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और गुरु को पीली वस्तु दान करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

आज का दिन संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है. मित्रों से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. मन में दुविधा रहेगी, जिसे किसी करीबी से बातचीत कर सुलझाएं. सामाजिक कार्यों से सम्मान बढ़ेगा.

प्रेम जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने की संभावना है. खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और जरूरतमंद को दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

आज का दिन अनुकूल रहेगा. सेहत पर ध्यान दें, पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और व्यापार में मेहनत से सफलता मिलेगी.

वैवाहिक जीवन प्रेममय रहेगा, जीवनसाथी आपको खुश रखने का प्रयास करेगा. प्रेम जीवन में आनंद रहेगा, साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ऊँ नमः शिवाय का जाप करें.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप कुछ नया करने का निर्णय ले सकते हैं. नौकरी में तरक्की के योग हैं और नए निवेश से भविष्य मजबूत बनेगा. प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर विवाद से बचें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और जल में तुलसी डालकर अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 4 नवंबर 2025 को नौकरी में क्या संभावनाएं हैं?

कर्क राशि वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन या प्रोजेक्ट सफलता मिलने के योग हैं। व्यापार में विस्तार की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

और पढ़ें
