हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 26 दिसंबर 2025, शुक्रवार को किन राशियों के लिए बनेगा खास और किसे झेलनी पड़ सकती हैं चुनौतियां

Kal Ka Rashifal: 26 दिसंबर 2025, शुक्रवार को किन राशियों के लिए बनेगा खास और किसे झेलनी पड़ सकती हैं चुनौतियां

Kal Ka Rashifal 26 December 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 26 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए कुछ उलझन लेकर आने वाला है. आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है. बिजनेस के सिलसिले में आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा. जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें आज कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है. आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है. किसी कानूनी मामले में आप सावधानी बरतें.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बनाएंगे. करियर को लेकर परेशान कर रहे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है. जो लोग किसी योजना में धन लगाने की सोच रहे थे वह उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें. आपको घूमने करने के दौरान आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है. वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग व साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा. आपको मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए समस्याओं भरा रहने वाला है. आपके मन में किसी बात को लेकर बेचैनी रहेगी. आपका मन काम करने में नहीं लगेगा. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए भी दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आप पिताजी की सेहत को लेकर भी थोड़ा परेशान रहेंगे. यदि आपने पहले किसी योजना में धन लगाया था, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है. सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखें. विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता है दिख रहा है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है. संतान के भविष्य की कुछ योजनाओं को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में आज आप स्पष्टता से आगे बढ़ें. आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. आप अपनी सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसे देखकर आपके शत्रु परेशान रहेंगे. यदि आप अपने घर को रिनोवेट करना चाहते हैं तो उसकी आज आप शुरुआत कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आपको व्यवसाय के मामलों में दिल देने से बचना होगा. यदि आप परिवार में चल रही कलह के कारण परेशान हैं, तो आज उसमें किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह-मशवरा करें. व्यवसाय में आपको कोई बड़ा डिसीजन आज बहुत ही सोच-विचार कर लेना होगा. आपने यदि पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत की है तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी. आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा होगा. संतान से किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करना होगा क्योंकि वह इधर-उधर के कामों पर ज्यादा ध्यान देंगे. आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलने का मौका मिलेगा. आप कुछ बड़े फैसलों को वरिष्ठ सदस्यों की मदद से लें. व्यवसाय में यदि धन की कमी हो रही थी, तो उसके लिए आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार ले सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है. आपको नौकरी में अपने कामों में ढील देने से बचना होगा. आपका कोई विरोधी आपकी खुशी भरे पलों में बाधा डाल सकता है. आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. छोटे बच्चों के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: माता लक्ष्मी की आराधना करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा. आपको बिजनेस से संबंधित कोई डील फाइनल करने का मौका मिलेगा. यदि आपको कोई आंखों से संबंधित समस्या है, तो उसके प्रति आप जागरूक रहें और डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें. यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे. किसी नई संपत्ति का सौदा करते समय उसके चल-अचल पहलुओं को सावधानी से जांच लें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

आज के दिन आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी. आपको अत्यधिक खर्च के कारण समस्या होगी. प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा. आप दूसरों की बातों में आकर किसी गलत बात के लिए हां न करें. नौकरी में आपको मनपसंद काम मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा. आपने व्यवसाय में यदि किसी योजना में धन लगाया तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से खरी-खोटी सुनने को मिल सकती है और भाई या बहन के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा. यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो उसे आज खुशियों के बीच ना आने दें. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी. स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे लेकिन उसमें आपको ढील नहीं देनी है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनि मंत्र का जाप करें.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता में लाभ लेकर आएगा. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, जिसको लेकर आप प्रसन्न रहेंगे. आप अपनी फिजूल खर्ची बढ़ा सकते हैं जो बाद में आपके लिए समस्या बन सकती है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि किसी बात को लेकर आपसी तनाव था तो वह आज दूर होगा. व्यवसाय में आपको कुछ अजनबी लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो वह आपके लिए कोई बाधा खड़ी कर सकते हैं. विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए नौकरी में कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है, जिसके बाद आप उसमें बदलाव की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी को लेकर आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपको परिवार में सदस्यों के साथ मिल बैठकर समस्या के ऊपर चर्चा करनी होगी. माता-पिता आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं. बिजनेस में आप कोई बहुत बड़ा फैसला ना लें अन्यथा बाद में पछतावा होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 25 Dec 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
