मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): काम में सफलता और प्रेम संबंधों में मजबूती, हर दिशा से शुभ समाचार
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है.व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मिथुन साप्ताहिक राशिफल.
Mithun Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक रहेगा. काम समय पर पूरे होंगे और आपके प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आप ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे, और आपके दोस्तों तथा वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा.
व्यवसाय और धन लाभ:
एम्प्लॉयड जातकों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत खुलेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति और प्रॉपर्टी-संबंधित विवादों का समाधान होगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा या विरोधी आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं. मिड वीक में करियर और व्यवसाय से जुड़ी यात्राएँ लाभप्रद रहेंगी. फॉरेन रिलेटेड बिजनेस में बड़ा कांट्रेक्ट या कॉन्टैक्ट मिलने की संभावना है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक और मांगलिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी. माता-पिता और वरिष्ठों का आशीर्वाद आपको मिलकर मनोबल बढ़ाएगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए प्रयास सफल होंगे. परिजन रिश्ते को स्वीकार कर सकते हैं और विवाह की राह साफ होगी. विवाहित जातकों की जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे. फेस्टिवल सीजन में खान-पान पर संयम रखें.
उपाय:
सकारात्मक ऊर्जा के लिए हनुमान जी की आराधना करें. शनिवार को लाल फूल या वस्त्र दान करें.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला
शुभ दिवस: बुधवार
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को लाल फूल दान करें.
FAQs:
Q1. क्या करियर में नया अवसर मिलेगा?
हाँ, वरिष्ठों की कृपा से अहम जिम्मेदारी या नई परियोजना मिल सकती है.
Q2. धन लाभ की संभावना है?
बिलकुल, अतिरिक्त आय और निवेश लाभदायक साबित होंगे.
Q3. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के योग हैं?
हाँ, परिजन भी संबंध को स्वीकार कर सकते हैं.
Q4. यात्रा के लिए समय कैसा है?
मिड वीक की यात्रा सुखद और लाभप्रद रहेगी.
Q5. स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें?
खान-पान में संयम और पर्याप्त नींद जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
