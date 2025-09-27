Gemini Tarot Monthly Horoscope October: इस माह धार्मिक आयोजनों में भागीदारी, आर्थिक सावधानी और परिवार में संतुलन बना रहेगा
Gemini Tarot Card Predictions October 2025: साल 2025 का दसवां महीना अक्टूबर जल्द ही शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेगा यह नया महीना, यहां जानें मिथुन टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).
मिथुन टैरो मासिक राशिफल: अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ और फलदायक रहेगा. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने और आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाने का अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा, किसी विशेष उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है.
प्रेम जीवन – Queen of Pentacles
रिश्तों में संतुलन और सहयोग आवश्यक है. छोटे भाई या बहन से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से बात करें. परिवारिक मामलों में भावुकता से बचें. साथी या परिवार के साथ समय बिताना संबंधों को मजबूत बनाएगा.
आर्थिक जीवन – Ace of Swords
आर्थिक मोर्चे पर सावधानी आवश्यक है. इस महीने नया निवेश करने से बचें. Ace of Swords संकेत देता है कि भावुकता में लिए गए वित्तीय निर्णय भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं. व्यर्थ की यात्राओं से अतिरिक्त व्यय हो सकता है, इसलिए योजना बनाकर खर्च करें.
करियर – Ten of Wands
करियर में सफलता पाने के लिए परिश्रम आवश्यक रहेगा. जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें. विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष ध्यान देने और मेहनत करने का रहेगा.
स्वास्थ्य – The World
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम बनाए रखें.
उपाय: इस महीने स्थिति सुधारने के लिए बंदरों को केले या अन्य फल खिलाएँ. यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य बढ़ाने में मदद करेगा.
FAQs
Q1: क्या इस महीने निवेश करना लाभकारी रहेगा?
A1: नहीं, नए निवेश से बचें और मौजूदा योजनाओं पर ध्यान दें.
Q2: क्या परिवार में विवाद हो सकते हैं?
A2: हाँ, भावुकता और जल्दबाजी से छोटे भाई या बहन के साथ मनमुटाव संभव है, इसलिए संयम रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
