Dhanu Saptahik Rashifal: इस सप्ताह कड़ी मेहनत और समय प्रबंधन से सफलता मिलेगी, परिवार में गलतफहमियों से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें

Dhanu Saptahik Rashifal: इस सप्ताह कड़ी मेहनत और समय प्रबंधन से सफलता मिलेगी, परिवार में गलतफहमियों से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें

Sagittarius Weekly Horoscope : यह नया सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें धनु के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 11:15 PM (IST)
Sagittarius Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में आलस्य और अभिमान से बचना होगा. अवसर का लाभ नहीं उठाने पर भविष्य में पछताना पड़ सकता है. समय का सही प्रबंधन आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा.

करियर और व्यवसाय:
ऑफिस में काम समय पर और सावधानी से पूरा करें, वरना सीनियर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. जॉब के लिए प्रयासरत लोगों को मिले हुए अवसर का सही उपयोग करना चाहिए. बिजनेसमैन को बिज़नेस से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे. सही समय पर सही कदम आपको लाभ दिला सकता है.

आर्थिक स्थिति:
लाभ पाने की संभावना है लेकिन गलत निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. निवेश और नए काम शुरू करते समय सावधानी बरतें.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
मिड वीक परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है. घर-परिवार से जुड़े किसी भी निर्णय में परिजनों की भावनाओं की अनदेखी न करें. इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. विवाहिता जीवन में जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:
कामकाज की व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या जरूरी है.

शुभ अंक: 3, 9
शुभ रंग: पीला, बैंगनी
उपाय:

  • गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और गरीबों में चने की दाल बांटें.
  • भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें.

FAQs:
Q1: धनु राशि के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?
A1: समय का सही प्रबंधन और आलस्य से बचना ही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी.

Q2: छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
A2: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Sep 2025 11:15 PM (IST)
Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Saptahik Rashifal
Embed widget