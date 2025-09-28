Dhanu Saptahik Rashifal: इस सप्ताह कड़ी मेहनत और समय प्रबंधन से सफलता मिलेगी, परिवार में गलतफहमियों से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें
Sagittarius Weekly Horoscope : यह नया सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें धनु के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Sagittarius Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में आलस्य और अभिमान से बचना होगा. अवसर का लाभ नहीं उठाने पर भविष्य में पछताना पड़ सकता है. समय का सही प्रबंधन आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा.
करियर और व्यवसाय:
ऑफिस में काम समय पर और सावधानी से पूरा करें, वरना सीनियर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. जॉब के लिए प्रयासरत लोगों को मिले हुए अवसर का सही उपयोग करना चाहिए. बिजनेसमैन को बिज़नेस से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे. सही समय पर सही कदम आपको लाभ दिला सकता है.
आर्थिक स्थिति:
लाभ पाने की संभावना है लेकिन गलत निर्णय आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. निवेश और नए काम शुरू करते समय सावधानी बरतें.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
मिड वीक परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है. घर-परिवार से जुड़े किसी भी निर्णय में परिजनों की भावनाओं की अनदेखी न करें. इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. विवाहिता जीवन में जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.
स्वास्थ्य राशिफल:
कामकाज की व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या जरूरी है.
शुभ अंक: 3, 9
शुभ रंग: पीला, बैंगनी
उपाय:
- गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और गरीबों में चने की दाल बांटें.
- भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें.
FAQs:
Q1: धनु राशि के लिए इस सप्ताह सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?
A1: समय का सही प्रबंधन और आलस्य से बचना ही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी.
Q2: छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
A2: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
