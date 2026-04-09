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धनु राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: करियर में बड़ा ब्रेक, बिजनेस में विस्तार और मानसिक शांति के साथ पारिवारिक सुख व सफलता के प्रबल योग. आज चन्द्रमा आपकी राशि में होने से ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. आप हर काम को सकारात्मक सोच के साथ करेंगे. दिन आपके लिए प्रगति, संतुलन और उपलब्धियों से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव पूरी तरह कम होगा और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और ध्यान से आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी. बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में आज शानदार अवसर मिलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी रेपुटेशन के कारण बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा. प्रॉफिट शेयरिंग का नया मॉडल सभी को संतुष्ट करेगा. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से एन्सेस्ट्रल बिजनेस को नई गति मिलेगी और काम 24/7 सुचारू रूप से चलेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

करियर में उन्नति के योग हैं. आपकी डेटा मैनेजमेंट और कार्यशैली की सराहना होगी. हाइब्रिड मॉडल में आपका समन्वय दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा. मैनेजमेंट द्वारा दी गई ट्रेनिंग आपके लिए गेम-चेंजर साबित होगी और नई स्किल्स से ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. पर्सनल लाइफ और करियर के बीच संतुलन बना रहेगा. घर में धार्मिक कार्यक्रम या सत्संग का आयोजन हो सकता है. बच्चों की पढ़ाई में अनुशासन देखकर मन प्रसन्न रहेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेशकों के बीच आपकी छवि मजबूत बनेगी. बिजनेस विस्तार और नए अवसरों से आय में वृद्धि होगी. वित्तीय योजनाएं सफल रहेंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में अनुशासन और एकाग्रता बढ़ेगी. शिक्षकों से सराहना मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 8

लक्की रंग: गोल्डन

अनलक्की नंबर: 2

उपाय

आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और पीले वस्त्र या भोजन का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या आज धनु राशि वालों को करियर में लाभ मिलेगा?

हाँ, करियर में ग्रोथ और नई स्किल्स सीखने के अवसर मिलेंगे.

Q2. बिजनेस के लिए दिन कैसा रहेगा?

बिजनेस में बड़े ब्रांड्स से जुड़ने और विस्तार के शानदार योग हैं.

Q3. परिवार और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

परिवार में सुख-शांति रहेगी और स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.