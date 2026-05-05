Aaj ka Dhanu Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन शांत, एकाग्र और प्रसन्नचित्त रहेगा. ग्रहों की अनुकूल स्थिति और शिव योग का निर्माण धनु राशि के जातकों के लिए विशेष सफलता के द्वार खोल रहा है. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करने और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

शिव योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन कानूनी और दस्तावेजी कार्यों को निपटाने के लिए श्रेष्ठ है. अटके हुए सरकारी कार्य सावधानी और सफलता के साथ पूरे होंगे. आज आपके और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा, जिससे व्यापारिक सौदों में पारदर्शिता आएगी और भविष्य का मुनाफा सुनिश्चित होगा. आर्थिक निवेश के लिए भी आज की गई योजनाएं फलदायी सिद्ध होंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. आपकी स्वतंत्र कार्यक्षमता और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति (Decision Making) से बॉस अत्यंत प्रभावित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यदि आप नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा हैं, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी ताकत और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन करने का है. मैदान पर आपकी ऊर्जा और रणनीति विरोधियों पर भारी पड़ेगी. विद्यार्थियों के लिए भी मानसिक एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे कठिन विषयों को समझने और याद करने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल रहे हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

रिश्तों के मामले में आज का दिन समझदारी दिखाने का है. जिस प्रकार आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, उसी प्रकार आपको भी उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा. आपसी आदर और संवाद से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और आपसी मतभेद दूर होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी मजबूत स्थिति में हैं. आपकी पाचन शक्ति (Digestive System) और मानसिक एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. अपनी डाइट में ताजे फलों और पानी की मात्रा बढ़ाना आपको लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और केसरिया तिलक लगाएं. इससे आपके प्रभाव और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

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