Aaj ka Dhanu Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. धनु राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 9वें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. हालांकि चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, लेकिन ध्रुव योग आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है. आज आपकी ईमानदारी और धार्मिक कार्यों में रुचि आपको मानसिक शांति के साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाएगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "अपेक्षित सफलता" का है. आपकी ईमानदारी और समयबद्धता के कारण क्लाइंट्स आपसे प्रभावित रहेंगे, जिससे 'वर्ड ऑफ माउथ' के जरिए आपको नए और प्रीमियम ग्राहक मिलेंगे. बिजनेसमैन के लिए राहत की खबर यह है कि सरकारी विभागों में अटकी हुई NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) आज आसानी से मिल जाएगी. ध्रुव योग के प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति से कोई ऐसा गुप्त लाभ मिल सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को आज कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, जो कंपनी के रेवेन्यू (Revenue) में भारी बढ़ोतरी कर देगा. जो लोग नई नौकरी जॉइन कर रहे हैं, वे आज बहुत जल्दी अपने कार्य-माहौल में ढल जाएंगे और अपनी कार्यकुशलता से सीनियर्स का दिल जीत लेंगे. भाग्य का साथ मिलने से करियर की बाधाएं स्वतः समाप्त होंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "सुपर लर्निंग" का है. आपके सीखने की शक्ति (Grasping Power) इतनी तेज रहेगी कि आप महीनों का सिलेबस आज कुछ ही घंटों में पूरा कर लेंगे. यह शैक्षणिक गति आपको अन्य छात्रों से बहुत आगे ले जाएगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का रिविजन बहुत फलदायी साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. भाग्य स्थान का चंद्रमा परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या अनुष्ठान की योजना बनवा सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े लाभ के कारण घर में उत्सव का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे की सफलता पर गर्व महसूस करेंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. काफी समय से परेशान कर रही कब्ज या पेट की पुरानी समस्याओं से आज आपको पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. चन्द्रमा-केतु के प्रभाव से बचने के लिए सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु की आराधना करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (मन की शांति और समृद्धि का प्रतीक)

सिल्वर (मन की शांति और समृद्धि का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर पीले फल और चने की दाल का दान करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल अर्पित करें.

(FAQs)

1. पैतृक संपत्ति से लाभ की क्या संभावना है?

आज ध्रुव योग और नवम चंद्रमा के कारण विरासत या पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के मजबूत संकेत हैं.

2. बिजनेस में नई NOC मिलने के बाद क्या करें?

NOC मिलते ही अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को गति दें. आज शाम 06:16 के बाद का समय नए कार्यों के अनुबंध के लिए श्रेष्ठ है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और भाग्यदायक रहेगा.

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