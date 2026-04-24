Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनु राशि के जातकों को मानसिक तनाव और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

व्यापार में तकनीकी बाधाएं और नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मामलों में धैर्य रखें, छात्रों को एकाग्रता में कठिनाई होगी।

8वें चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग बन रहे हैं.

धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 8वें भाव (8th House) में गोचर करेंगे, जो मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावटों का संकेत दे रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय बेहतर है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज धनु राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से आप त्वचा संबंधी समस्याओं या एलर्जी (Allergy) के शिकार हो सकते हैं. खान-पान और धूल-मिट्टी से बचाव रखें. मानसिक रूप से भी आज आप थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक क्षेत्र में आज कुछ तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. पुरानी मशीनों या आउटडेटेड तकनीक के खराब होने से आपकी प्रोडक्शन लाइन अचानक रुक सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान संभव है. बिजनेसमैन को आज उत्तर दिशा की यात्रा टाल देनी चाहिए, क्योंकि इसमें देरी और फिजूलखर्ची होने की प्रबल संभावना है. निवेश के मामलों में भी आज जल्दबाजी न करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'बिना फल की मेहनत' वाला रह सकता है. सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को आज अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसका कोई विशेष श्रेय आपको नहीं मिलेगा. यदि आज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो काले रंग के कपड़ों का चुनाव बिल्कुल न करें, यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है. पॉलिटिशियन को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा; आपकी अनर्गल बयानबाजी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. ननिहाल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ आपकी बहस हो सकती है, जिससे रिश्तों में खटास आने की आशंका है. पैतृक घर की मरम्मत या जमीन-जायदाद के सौदे में भाई-बहनों का सहयोग न मिलना आपको मानसिक रूप से दुखी कर सकता है. धैर्य से काम लें और विवादों को हवा न दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज एकाग्रता (Concentration) बनाए रखना कठिन होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी आज याद किया हुआ पाठ भूल सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी आएगी. पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज के उपाय

8वें चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा करना शुभ है?

आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है. इसमें देरी और धन की बर्बादी के योग हैं, इसलिए इसे आज के लिए टालना ही बेहतर होगा.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए आज क्या सावधानी बरतें?

आज इंटरव्यू के दौरान काले वस्त्र पहनने से बचें. साथ ही, अपनी तैयारी को लेकर अधिक सतर्क रहें क्योंकि याददाश्त में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है.

3. परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद को आज सुलझाना कैसा रहेगा?

आज भाई-बहनों का सहयोग मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए संपत्ति या मरम्मत से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें तो बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.