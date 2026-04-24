हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 24 April 2026: धनु राशि वालों को आज वाणी और व्यवहार में रखनी होगी सावधानी, 8वां चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक और आर्थिक तनाव

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 April 2026: धनु राशि वालों को आज वाणी और व्यवहार में रखनी होगी सावधानी, 8वां चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक और आर्थिक तनाव

Saggitarius Horoscope: धनु राशिफल 24 अप्रैल 2026 8वें भाव में चंद्रमा बढ़ाएंगे मुश्किलें. एलर्जी और तकनीकी खराबी से रहें सावधान. ननिहाल में बहस और फिजूलखर्ची के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • धनु राशि के जातकों को मानसिक तनाव और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
  • व्यापार में तकनीकी बाधाएं और नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
  • पारिवारिक और संपत्ति संबंधी मामलों में धैर्य रखें, छात्रों को एकाग्रता में कठिनाई होगी।
  • 8वें चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।

Aaj ka Dhanu Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग बन रहे हैं.

धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 8वें भाव (8th House) में गोचर करेंगे, जो मानसिक तनाव और कार्यों में रुकावटों का संकेत दे रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय बेहतर है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के लिहाज से आज धनु राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने से आप त्वचा संबंधी समस्याओं या एलर्जी (Allergy) के शिकार हो सकते हैं. खान-पान और धूल-मिट्टी से बचाव रखें. मानसिक रूप से भी आज आप थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त आराम करें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक क्षेत्र में आज कुछ तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. पुरानी मशीनों या आउटडेटेड तकनीक के खराब होने से आपकी प्रोडक्शन लाइन अचानक रुक सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान संभव है. बिजनेसमैन को आज उत्तर दिशा की यात्रा टाल देनी चाहिए, क्योंकि इसमें देरी और फिजूलखर्ची होने की प्रबल संभावना है. निवेश के मामलों में भी आज जल्दबाजी न करें.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'बिना फल की मेहनत' वाला रह सकता है. सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को आज अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसका कोई विशेष श्रेय आपको नहीं मिलेगा. यदि आज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो काले रंग के कपड़ों का चुनाव बिल्कुल न करें, यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकता है. पॉलिटिशियन को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा; आपकी अनर्गल बयानबाजी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. ननिहाल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ आपकी बहस हो सकती है, जिससे रिश्तों में खटास आने की आशंका है. पैतृक घर की मरम्मत या जमीन-जायदाद के सौदे में भाई-बहनों का सहयोग न मिलना आपको मानसिक रूप से दुखी कर सकता है. धैर्य से काम लें और विवादों को हवा न दें.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज एकाग्रता (Concentration) बनाए रखना कठिन होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी आज याद किया हुआ पाठ भूल सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी आएगी. पढ़ाई के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5

 आज के उपाय 
 8वें चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

 FAQs 
1. क्या धनु राशि वालों के लिए आज यात्रा करना शुभ है?
आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है. इसमें देरी और धन की बर्बादी के योग हैं, इसलिए इसे आज के लिए टालना ही बेहतर होगा.

2. इंटरव्यू में सफलता के लिए आज क्या सावधानी बरतें?
आज इंटरव्यू के दौरान काले वस्त्र पहनने से बचें. साथ ही, अपनी तैयारी को लेकर अधिक सतर्क रहें क्योंकि याददाश्त में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है.

3. परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद को आज सुलझाना कैसा रहेगा?
आज भाई-बहनों का सहयोग मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए संपत्ति या मरम्मत से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज न लें तो बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 01:47 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज धनु राशि वालों के लिए यात्रा करना शुभ है या अशुभ?

आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिसमें देरी और धन की बर्बादी के योग हैं. इसलिए इसे आज के लिए टालना बेहतर होगा.

इंटरव्यू में सफलता के लिए आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आज इंटरव्यू के दौरान काले वस्त्र पहनने से बचें. साथ ही, एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी को लेकर अधिक सतर्क रहें.

परिवार में संपत्ति विवाद को आज सुलझाना कैसा रहेगा?

आज भाई-बहनों का सहयोग मिलने की उम्मीद कम है. इसलिए, संपत्ति या मरम्मत से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज न लेना ही बेहतर होगा.

आज धनु राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

चंद्रमा के आठवें भाव में होने से त्वचा संबंधी समस्याएं या एलर्जी हो सकती है. खान-पान और धूल-मिट्टी से बचाव रखें और पर्याप्त आराम करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 24 April 2026: धनु राशि वालों को आज वाणी और व्यवहार में रखनी होगी सावधानी, 8वां चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक और आर्थिक तनाव
धनु राशि वालों को आज वाणी और व्यवहार में रखनी होगी सावधानी, 8वां चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक और आर्थिक तनाव
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 April 2026: वृश्चिक राशि नौकरी में प्रमोशन और नए रिश्तों के लिए सबसे शुभ दिन
वृश्चिक राशि नौकरी में प्रमोशन और नए रिश्तों के लिए सबसे शुभ दिन
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 24 April 2026: तुला राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं तरक्की के बड़े द्वार, रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान
तुला राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं तरक्की के बड़े द्वार, रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 24 April 2026: कन्या राशि वालों की आय में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा आपका बिजनेस
कन्या राशिफल वालों की आय में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा आपका बिजनेस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
महाराष्ट्र
शरद गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा दावा, '...तो महाराष्ट्र के CM बनते अजित पवार'
शरद गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा दावा, '...तो महाराष्ट्र के CM बनते अजित पवार'
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
आईपीएल 2026
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget