हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बीच धैर्य से खुलेंगे सफलता के रास्ते

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (21 से 27 दिसंबर 2025): भावनात्मक उतार-चढ़ाव के बीच धैर्य से खुलेंगे सफलता के रास्ते

Cancer weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कर्क राशि वालों को वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 19 Dec 2025 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Saptahik Tarot Rashifal 21 to 27 December 2025: यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में आय से जुड़ी कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं, जिससे मन में चिंता बनी रह सकती है.

कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के आपसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा और आपके पुराने संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से दूरी बनाए रखना इस सप्ताह आपके हित में रहेगा.

बिज़नेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह धैर्य की परीक्षा ले सकता है. आय में रुकावटें आ सकती हैं या पेमेंट लेट होने की संभावना बनी रहेगी. हालांकि, सप्ताह के मध्य के बाद स्थितियों में सुधार होगा और पुराने क्लाइंट या संपर्कों से लाभ मिल सकता है.

किसी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, वरना गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं.

नौकरी 

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है. सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ मतभेद होने की आशंका है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें.

काम में सुधार होगा और आपकी मेहनत धीरे-धीरे नजर आएगी. सप्ताह के अंत तक कोई सकारात्मक फीडबैक या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

लव और फैमिली 

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है, लेकिन खुलकर बातचीत करने से स्थिति संभल जाएगी.

पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की बातों से मन आहत हो सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें. सप्ताह के अंत तक घर का माहौल बेहतर होगा और आप अपनों के साथ सुकून महसूस करेंगे.

युवा और विद्यार्थी 

युवाओं को इस सप्ताह जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए. किसी दोस्त या परिचित से मतभेद हो सकता है, लेकिन शांत रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है.

ध्यान भटकने से नुकसान हो सकता है, इसलिए समय-सारिणी बनाकर पढ़ाई करें. सप्ताह के अंत में मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

हेल्थ

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह मध्यम रहेगा. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि वाहन से जुड़ी समस्या या छोटी-मोटी चोट की संभावना बनी हुई है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपको बेहतर महसूस कराएगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद चांदी के गिलास में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी और आर्थिक बाधाएं धीरे-धीरे कम होंगी.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह कर्क राशि वालों की आय बढ़ेगी?

A1: शुरुआत में आय में बाधाएं रह सकती हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

Q2: नौकरी में विवाद से कैसे बचें?
A2: वाणी में संयम रखें और किसी भी मुद्दे पर बहस से बचना ही बेहतर रहेगा.

Q3: क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
A3: हां, खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

Q4: वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
A4: जल्दबाजी से बचें और वाहन की नियमित जांच कराएं.

Q5: मानसिक शांति के लिए क्या करें?
A5: ध्यान, मंत्र जाप और पर्याप्त आराम इस सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 19 Dec 2025 07:09 PM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Kark Rasifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
महाराष्ट्र
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
बॉलीवुड
EXCLUSIVE: शो से पहले कुछ नहीं खातीं सुनिधि चौहान, डाइट-वर्कआउट से OTT तक, सिंगर ने खुलकर सब बताया
इंटरव्यू: सुनिधि चौहान क्या खाती हैं, फिटनेस रूटीन क्या है, OTT पर क्या देखती हैं? सिंगर ने बताया सब कुछ
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
Advertisement

वीडियोज

Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Bahraich Police Gaurd of Honour Row: कथावाचक को 'गार्ड ऑफ ऑनर' परयूपी में बवाल, DGP ने 'नाप' दिया..!
Bangladesh News: उस्मान हादी को युनूस और बांग्लादेशी सेना ने मिलकर मारवा दिया...पूरा खेल समझिए
Donald Trump: ट्रंप का बड़ा दावा! 10 महीनों में क्या कर दिखाया? |ABP LIVE
Reliance का बड़ा FMCG Move | SIL Brand Relaunch | Packaged Foods Market में Entry | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
महाराष्ट्र
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
CM नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जो कुछ हुआ वो...'
बॉलीवुड
EXCLUSIVE: शो से पहले कुछ नहीं खातीं सुनिधि चौहान, डाइट-वर्कआउट से OTT तक, सिंगर ने खुलकर सब बताया
इंटरव्यू: सुनिधि चौहान क्या खाती हैं, फिटनेस रूटीन क्या है, OTT पर क्या देखती हैं? सिंगर ने बताया सब कुछ
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
क्या कहता था अमेरिका... शख्स ने फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेंकता देख हैरान रह गए यूजर्स
क्या कहता था अमेरिका... शख्स ने फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेंकता देख हैरान रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन
सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget