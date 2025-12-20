हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते करियर, लव, धन और सेहत पर संकट! पढ़ें राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: इस हफ्ते करियर, लव, धन और सेहत पर संकट! पढ़ें राशिफल

Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए 21 से 27 दिसंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए सतर्क रहने का स्पष्ट संकेत है. करियर और कारोबार में ज़रा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है.

हालात तुम्हें बार-बार चेतावनी देंगे, लेकिन अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो नुकसान के साथ-साथ मान-सम्मान पर भी असर पड़ सकता है. यह हफ्ता मेहनत और संयम की परीक्षा लेने वाला है.

मेष साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार का माहौल पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बड़े-बुजुर्ग के साथ मतभेद हो सकता है. हर बात को अपने सम्मान से जोड़कर देखोगे तो विवाद बढ़ेगा. रिश्ते बचाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज़ करना ही बेहतर रहेगा.

मेष साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में उतावलापन नुकसानदेह हो सकता है. भावनाओं में बहकर लिया गया कोई भी फैसला रिश्ते में खटास ला सकता है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, वरना दूरी बढ़ेगी.

मेष साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. जोखिम लेने से पहले हालात का सही आकलन ज़रूरी है. सप्ताह के दूसरे हिस्से में चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन राहत की बात यह है कि शुभचिंतक मदद के लिए आगे आएंगे.

मेष साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है. टारगेट बेस्ड जॉब वालों के लिए यह सप्ताह खासा तनावपूर्ण रहेगा. गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वरना वरिष्ठों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है.

मेष साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, जो सीधे तौर पर नुकसानदायक है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इस सप्ताह खुद पर सख्ती रखनी होगी. लापरवाही का मतलब पीछे छूट जाना.

मेष साप्ताहिक धन राशिफल

धन के लेन-देन में सावधानी बेहद ज़रूरी है. किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान करा सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो बजट गड़बड़ा सकता है.

मेष साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

खान-पान और दिनचर्या में गड़बड़ी से सेहत प्रभावित हो सकती है. छोटी समस्याओं को नजरअंदाज़ करना इस सप्ताह भारी पड़ सकता है. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखें.

शुभ अंक: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Tags :
Aries Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Mesh Saptahik Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि के स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह दी गई है?

खान-पान और दिनचर्या में गड़बड़ी से सेहत प्रभावित हो सकती है. छोटी समस्याओं को नजरअंदाज़ न करें और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखें.

Embed widget