हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (5 से 11 अक्टूबर 2025): करियर में अचानक मोड़, भाग्य का साथ मिलेगा आश्चर्यजनक रूप से, पढ़ें मेष टैरो राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (5 से 11 अक्टूबर 2025): करियर में अचानक मोड़, भाग्य का साथ मिलेगा आश्चर्यजनक रूप से, पढ़ें मेष टैरो राशिफल

Aries weekly tarot horoscope October 05 to 11: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October: इस सप्ताह टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को करियर में नए अवसर और तरक्की मिलने के आसार हैं. भाग्य आपका साथ देगा और कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अलग पहचान बना पाएंगे. जो संपर्क इस सप्ताह बनेंगे, वे भविष्य में आपको लाभ देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता है. तनाव या नींद की कमी आपको थका सकती है. ताज़ा फल, पानी और हल्की कसरत आपको बेहतर महसूस कराएंगे.

व्यापार राशिफल: व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पुराने ग्राहकों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है. लेकिन निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएँ.

नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन भाग्यशाली है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. प्रमोशन या वेतनवृद्धि की चर्चा भी हो सकती है.

लव और परिवार राशिफल: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने के संकेत हैं. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा.

साप्ताहिक उपाय:
सुबह माँ को लाल फूल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें. इससे घर का वातावरण सकारात्मक होगा.

Do/Don’t:

  • Do: नए संपर्कों और रिश्तों को महत्व दें.
  • Don’t: माता की सलाह को नज़रअंदाज़ न करें.

लकी कलर / नंबर / डे: गुलाबी | 3 | शुक्रवार

FAQs:

Q1: क्या नई योजनाएँ शुरू करना ठीक रहेगा?
उत्तर: हाँ, यह समय नई योजनाओं की नींव रखने के लिए शुभ है.

Q2: माता के स्वास्थ्य को कैसे संभालें?
उत्तर: उनकी नियमित जांच कराएँ और उनके साथ समय बिताएँ, इससे वे बेहतर महसूस करेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 03 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Mesh Rashifal Aries Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
'खुद के गिरेबान में झांकें, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से...', चटगांव हिंसा पर भारत की बांग्लादेश को खरी-खरी
पंजाब
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
पंजाब: तरनतारन सीट पर उपचुनाव के लिए AAP ने घोषित किया उम्मीदवार, किसे दिया टिकट?
क्रिकेट
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
टेस्ट में एमएस धोनी का छक्कों का रिकॉर्ड टूटा, ये रहे रेड-बॉल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 5 भारतीय
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर, हुस्न देख खो बैठेंगे होश
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
इंडिया
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
'भारत में तो कोई बुलाता नहीं...', राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, कहा- देश विरोधियों का खिलौना बनी कांग्रेस
जम्मू और कश्मीर
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
2010 के IAS टॉपर शाह फैसल को मिली अहम जिम्मेदारी, 2022 के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली नियुक्ति
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
अफगानिस्तान में कितनी हो जाती है भारतीय रुपये की कीमत, वहां 10000 कितने हो जाएंगे?
यूटिलिटी
Noida Housing Scheme 2025: नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
नोएडा में खरीदना चाहते हैं प्लॉट तो यीडा लाया है ये मौका, आज से शुरू हो रहे आवेदन
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget