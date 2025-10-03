Mesh Saptahik Tarot Rashifal 05 to 11 October: इस सप्ताह टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को करियर में नए अवसर और तरक्की मिलने के आसार हैं. भाग्य आपका साथ देगा और कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अलग पहचान बना पाएंगे. जो संपर्क इस सप्ताह बनेंगे, वे भविष्य में आपको लाभ देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देने की आवश्यकता है. तनाव या नींद की कमी आपको थका सकती है. ताज़ा फल, पानी और हल्की कसरत आपको बेहतर महसूस कराएंगे.

व्यापार राशिफल: व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा. पुराने ग्राहकों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं और रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है. लेकिन निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएँ.

नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन भाग्यशाली है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. प्रमोशन या वेतनवृद्धि की चर्चा भी हो सकती है.

लव और परिवार राशिफल: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने के संकेत हैं. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा.

साप्ताहिक उपाय:

सुबह माँ को लाल फूल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें. इससे घर का वातावरण सकारात्मक होगा.

Do/Don’t:

Do: नए संपर्कों और रिश्तों को महत्व दें.

नए संपर्कों और रिश्तों को महत्व दें. Don’t: माता की सलाह को नज़रअंदाज़ न करें.

लकी कलर / नंबर / डे: गुलाबी | 3 | शुक्रवार

FAQs:

Q1: क्या नई योजनाएँ शुरू करना ठीक रहेगा?

उत्तर: हाँ, यह समय नई योजनाओं की नींव रखने के लिए शुभ है.

Q2: माता के स्वास्थ्य को कैसे संभालें?

उत्तर: उनकी नियमित जांच कराएँ और उनके साथ समय बिताएँ, इससे वे बेहतर महसूस करेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.