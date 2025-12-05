हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Taurus Rashifal (5 December 2025): वृषभ राशि चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से लव लाइफ में खुशियां मिलने के संकेत!

Aaj Ka Taurus Rashifal (5 December 2025): वृषभ राशि चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से लव लाइफ में खुशियां मिलने के संकेत!

Today Taurus Horoscope 5 December 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 05 Dec 2025 03:05 AM (IST)
Aaj Ka Vrisabh Rashifal 5 December 2025 in Hindi: आज का दिन समझदारी, संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आप काफी विवेकशील निर्णय लेंगे. कार्यक्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन. आज आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और आप हर परिस्थिति में सही दिशा चुनने में सक्षम रहेंगे.

बिजनेस राशिफल:

पार्टनरशिप बिजनेस में आज महत्वपूर्ण प्लानिंग कर सकते हैं. किसी भी नए एमओयू या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. ग्रोसरी, जनरल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और रिटेल कारोबार से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा. सिद्ध और साध्य योग के बनने से आज आपका काम आपकी पहचान बनाएगा.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन को ट्रांसफर या नई पोस्टिंग से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है. ऑफिस में आपकी मेहनत और फोकस से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित रहेंगे. सामाजिक या राजनीतिक गतिविधियों को कार्यस्थल से दूर रखें, इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत रहेगी और तनाव कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल:

जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आज किसी खूबसूरत जगह पर जाने का अवसर बन सकता है, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. परिवार में किसी रिश्तेदार का सहयोग किसी महत्वपूर्ण समय पर काम आएगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है. प्रयासों में कमी न करें. स्पोर्ट्स से जुड़े युवाओं को बदलते मौसम के कारण अपनी दिनचर्या और फिटनेस में बदलाव करने की सलाह दी जाती है.

हेल्थ राशिफल:

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मौसम के अनुसार खान-पान और पानी का ध्यान रखें. थकान या हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: ऑरेंज

अनलक्की नंबर: 5

उपाय: गौ माता को हरा चारा या गुड़ खिलाएं. इससे मानसिक शांति और सौभाग्य बढ़ेगा.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में फायदा मिलेगा?

A1: जी हाँ, विशेष रूप से ग्रोसरी, जनरल स्टोर और रिटेल कारोबार में अच्छे लाभ के योग हैं.

Q2: क्या किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हैं?

A2: हाँ, लेकिन दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Dec 2025 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrisabh Rashifal
