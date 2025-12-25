हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Taurus Rashifal (25 December 2025): वृषभ राशि विदेश यात्रा के योग, लव लाइफ मजबूत, परिवार में संयम जरूरी

Aaj Ka Taurus Rashifal (25 December 2025): वृषभ राशि विदेश यात्रा के योग, लव लाइफ मजबूत, परिवार में संयम जरूरी

Today Taurus Horoscope 25 December 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 02:05 AM (IST)
Aaj Ka Vrisabh Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दशम भाव (10th हाउस) में स्थित है, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़े मामलों में गति आएगी. किसी भी उलझन या समस्या में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी. उनके मार्गदर्शन से आप सही निर्णय ले पाएंगे. दिन संतुलन बनाए रखने का है, जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच-समझकर रखें.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. घर-परिवार में चल रहे विवाद आपके मन को अशांत कर सकते हैं, जिसका असर सेहत पर भी पड़ सकता है. मेडिटेशन और थोड़ी वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी. नींद पूरी लें और मोबाइल या स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल न करें.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन न तो बहुत ज्यादा लाभ वाला है और न ही नुकसान वाला. कारोबार स्थिर रहेगा. हालांकि, आप विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों का डटकर सामना करते नजर आएंगे. आपकी रणनीति और आत्मविश्वास आपको मार्केट में बनाए रखेगा. आज कोई बड़ा रिस्क लेने से बेहतर है कि वर्तमान स्थिति को संभालते हुए आगे की योजना बनाएं.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन खास हो सकता है. किसी ऑफिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में करियर के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा. यदि आज आप ऑफिशियली काम से फ्री हैं, तो बेवजह बाहर घूमने के बजाय परिवार को समय देना आपके लिए शुभ रहेगा. इससे मानसिक संतुलन भी बना रहेगा.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. न कोई बड़ा लाभ होगा और न ही कोई बड़ा खर्च. यह समय बचत और भविष्य की प्लानिंग के लिए अच्छा है. परिवार से जुड़े खर्चों पर ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें.

लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में आज सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेमी युगलों के बीच नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा, जिससे आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर योजनाएं बना सकते हैं. वहीं, फैमिली में गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है, जिससे नेगेटिविटी बढ़ेगी. बेहतर होगा कि बातचीत और समझदारी से मामलों को सुलझाएं और विवाद से बचें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे युवाओं को आज नए अध्याय की शुरुआत के साथ-साथ पुराने टॉपिक्स का रिवीजन भी शुरू कर देना चाहिए. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. यदि कहीं वाद-विवाद या झगड़े की स्थिति बन रही हो, तो उससे दूर रहना ही आपके हित में होगा, क्योंकि बीच-बचाव में आप फंस सकते हैं.

एजुकेशन राशिफल
शिक्षा के क्षेत्र में निरंतरता और अनुशासन जरूरी रहेगा. आज पढ़ाई में मन लगेगा, बशर्ते आप खुद को सोशल डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें. रिवीजन पर विशेष ध्यान देने से आपकी तैयारी और मजबूत होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अनलकी अंक: 9
  • लकी रंग: क्रीम
  • आज का उपाय: घर में गाय को हरा चारा खिलाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें. इससे पारिवारिक शांति और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

FAQs:

Q1: क्या आज बिजनेस में बड़ी डील फाइनल हो सकती है?

A1: जी हां, पूरा फोकस और सही रणनीति से डील सफल हो सकती है.

Q2: क्या नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी?

A2: हां, यदि आप आत्मविश्वास और सही अपीरियंस के साथ जाएंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Dec 2025 02:05 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrisabh Rashifal
