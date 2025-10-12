Aaj Ka Tula Rashifal (12 October 2025): तुला राशि आज भाग्य साथ देगा, शुभ कार्यों में मन लगेगा
Today Libra Horoscope 12 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 12 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ कार्यों में सफलता लेकर आएगा. चंद्रमा आपके 9वें घर में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. गजकेसरी और वरियान योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में सफलता और मुनाफा मिलने की संभावना है. सरकारी काम या दस्तावेज संबंधी कार्य में सावधानी और पूरी जानकारी आवश्यक है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य दिन के पहले भाग में थोड़ा कमजोर रहेगा. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा. मानसिक तनाव कम रखें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से दिनचर्या संतुलित बनाएँ.
व्यवसाय राशिफल:
व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं. कॉम्पिटिशन और बाजार की चुनौतियों के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा. पुराने ग्राहक या सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहना होगा. कुछ काम में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन किस्मत आपके साथ है और लंबित कार्य पूरे होंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
दाम्पत्य जीवन में आज प्यार और समझ बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या आउटिंग की योजना बन सकती है. परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. बच्चों या युवाओं के साथ बहस होने की संभावना है—संयम बनाए रखें.
धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए मुनाफा प्राप्त होने के योग हैं. खर्च पर नियंत्रण बनाएँ.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग अपने मित्रों के सहयोग से किसी विशेष कार्य में सफलता हासिल कर सकता है. विद्यार्थी स्टडी में थोड़े तनाव में रह सकते हैं, पर मेहनत रंग लाएगी.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
उपाय:
- गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा करें.
- किसी जरूरतमंद को भोजन या कपड़े दान दें.
FAQs:
Q1. क्या आज व्यापार या नौकरी में लाभ मिलेगा?
A1. हाँ, व्यापारिक गतिविधियों में लाभ मिलेगा और नौकरी में लंबित कार्य पूरे होंगे.
Q2. क्या प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे?
A2. हाँ, आज जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताना सुखद और मधुर रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
