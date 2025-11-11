Singh Rashifal 11 November 2025: सिंह राशि के जातकों को विदेश से जुड़े मामलों में नुकसान का डर, वाणी और व्यवहार पर रखें नियंत्रण
Today Leo Horoscope 11 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल...
Aaj Ka Singh Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे विदेशी संपर्क या लेनदेन में हानि की संभावना है. किसी भी प्रकार के नए अनुबंध या निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों को आज सतर्क रहना चाहिए. ग्रह गोचर के अनुसार किसी विदेशी कंपनी या फ्रेंचाइजी से जुड़ा सौदा आपके हाथ से निकल सकता है. किसी भी निवेश या पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. बिजनेस से संबंधित दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें. प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें लेकिन अनैतिक रास्ते न अपनाएं.
नौकरी/कर्म क्षेत्र:
नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए. सहकर्मियों या जूनियर्स से विवाद की संभावना है. वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता रखें. विशेषकर महिला अधिकारी या एचआर से बहस करने से बचें, वरना स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है. काम पर ध्यान दें और किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करें.
लव और परिवार राशिफल:
परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें. किसी धार्मिक कार्य या दान-पुण्य में परिवार के साथ सहभागिता करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक शांति मिलेगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक संवाद करें और उन्हें समय दें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछने में झिझक छोड़नी चाहिए. आत्मविश्वास बढ़ाने का यह सही समय है. युवा वर्ग को घर और समाज दोनों जगह अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए. नियमों का पालन आपकी छवि को निखारेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
सीने में दर्द या भारीपन जैसी समस्या को हल्के में न लें. तुरंत जांच कराएं. तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें. योग और ध्यान से राहत मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें, कार्यों में सफलता और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
