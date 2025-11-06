आज चंद्रमा आपकी बारहवीं भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन पर नकारात्मक विचारों का प्रभाव रह सकता है और पुरानी चिंताएं फिर से उभर सकती हैं।
Mithun Rashifal 6 November 2025: मिथुन राशि के लिए गुरुवार का दिन नकारात्मक प्रभावों से भरा! जानिए इससे बचने के उपाय
Today Gemini Horoscope 6 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 6 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी बारहवीं भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन पर नकारात्मक विचारों का प्रभाव रह सकता है. कुछ पुरानी चिंताएँ फिर से उभर सकती हैं.
कानूनी या सरकारी मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होगी और मन अशांत रह सकता है.
व्यवसाय राशिफल
बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. पार्टनरशिप में किए गए ट्रैवल या निवेश में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. किसी नए प्रोजेक्ट या डील को लेकर अधिक भरोसा न करें. आज धैर्य और संयम बनाए रखना ही सबसे अच्छा कदम रहेगा.
नौकरी राशिफल
नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़ी बाधाएँ सामने आ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में ऐसे लोगों की बातों से भी तनाव हो सकता है जिनका आपके काम से सीधा संबंध नहीं है. फिर भी अपने काम पर फोकस रखें, जल्द सुधार के संकेत हैं.
वित्त राशिफल
आर्थिक रूप से दिन थोड़ा दबावभरा रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और धन संबंधी किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले दोबारा जांच लें. गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएँ जैसे फल, खाद्य पदार्थ या वस्त्र दान करना लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी विवाद से दूरी बनाए रखें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. प्रेम जीवन में गलतफहमी या धोखे की संभावना है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें.
युवा और छात्र राशिफल
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र किसी टॉपिक को लेकर उलझन महसूस कर सकते हैं. ध्यान भटक सकता है, इसलिए अध्ययन के समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं.
हेल्थ राशिफल
मांसपेशियों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. शरीर को आराम देना और हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा.
- भाग्यशाली रंग ब्राउन
- भाग्यशाली अंक 4
- उपाय भगवान विष्णु को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें, बाधाएँ कम होंगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
मिथुन राशि के लिए 6 नवंबर 2025 को चंद्रमा की स्थिति कैसी है?
मिथुन राशि के व्यवसाय के लिए आज क्या सलाह दी गई है?
बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे अच्छा कदम रहेगा।
मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर से बाधाएं आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अनावश्यक तनाव हो सकता है, लेकिन अपने काम पर ध्यान दें।
आर्थिक रूप से मिथुन राशि के लिए 6 नवंबर 2025 को क्या सुझाव है?
आर्थिक रूप से दिन दबाव भरा रहेगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले जांच लें।
मिथुन राशि के प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज क्या चेतावनी है?
परिवार में विवादों से दूरी बनाए रखें। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है और प्रेम जीवन में गलतफहमी की संभावना है।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL