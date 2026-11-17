Aaj Ka Singh Rashifal 17 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:30 बजे तक आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, संघर्ष, सेवा व कार्य-संतुलन स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और इसके बाद कुंभ राशि (सप्तम भाव) में प्रवेश करेंगे. षष्ठ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपको अपेक्षित और अच्छे फल मिलने में कुछ असमर्थता या देरी महसूस हो सकती है; लेकिन धैर्य और संतुलन से आप दिन को संभाल लेंगे.

1. बिजनेस और व्यावसायिक निर्णय (Business Growth & Priorities)

वृद्धि योग में कारोबार में बढ़त, पर पैसे को सबसे ऊपर न रखें: वृद्धि योग बनने से व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है; आपके कारोबार में बढ़त और मुनाफे की प्रबल संभावना है. हालांकि, बिजनेसमैन के लिए धन की अहमियत को अपनी वरीयता सूची (Priority List) में सबसे ऊपर रखना इस समय गलत साबित हो सकता है; इसलिए गुणवत्ता और साख पर अधिक ध्यान दें.

अपने फील्ड से भटक सकता है व्यापारियों का ध्यान: आज बिजनेसमैन का ध्यान अपने मुख्य फील्ड से कुछ भटक सकता है और आपके मन में कुछ अलग करने के विचार आ सकते हैं; बिना ठोस योजना के ट्रैक न बदलें.

2. करियर, बॉस की सलाह और जीवन संतुलन (Career Balance & Boss Alert)

अधूरे काम पर बॉस के तीखे स्वर से न हों परेशान: कार्यस्थल (Workplace) पर किसी अधूरे या लंबित कार्य को लेकर बॉस के तीखे स्वर आपको कुछ परेशान कर सकते हैं; ऐसे में बात को दिल पर लेने या भावुक होने के बजाय अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें.

सभी आयामों में संतुलन ही सफलता का सूत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के सभी आयामों में संतुलन बनाकर रखना होगा—यही आपकी सफलता का असली सूत्र है.

3. पारिवारिक जीवन, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Disputes, Sports Gym & Health)

जिम्मेदारियों पर करें फोकस, पारिवारिक वाद-विवाद से बचें: आपको परिवार की ओर से मिली हुई जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने पर फोकस करना चाहिए; कार्यों को कैसे पूरा किया जाए इसे आप भली-भांति जानते हैं. हालांकि, पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद-विवाद होने की प्रबल आशंका है, जिसके लिए आपको विशेष रूप से सावधान और शांत रहना है.

खिलाड़ियों को वजन नियंत्रित करने के लिए जिम जॉइन करने की सलाह: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) की बात करें, तो यदि आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, तो फिटनेस वापस पाने के लिए आज आप जिम (Gym) आदि जॉइन कर सकते हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा के सप्तम भाव में प्रवेश और चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के निर्माण के चलते शाम के समय जीवनसाथी या साझेदारों से अनावश्यक बहस और मानसिक तनाव से बचें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कार्यक्षेत्र की गलतियां और पारिवारिक विवाद शांत होंगे, व्यापार में उन्नति होगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.