Aaj Ka Kark Rashifal 17 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:30 बजे तक आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (साझेदारी, नेतृत्व, जनसंपर्क, व्यवसाय विस्तार व दांपत्य सुख स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और इसके बाद कुंभ राशि (अष्टम भाव) में प्रवेश करेंगे. सप्तम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर नेतृत्व (Leadership) करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र और व्यापार में बेहतर निर्णय ले पाएंगे.

1. बिजनेस, पूंजी निवेश और विदेश लेनदेन सतर्कता (Business Investment & Foreign Alert)

पूंजी निवेश के लिए उत्तम समय, नए उद्यमी अनावश्यक खर्च से बचें: व्यापारियों के लिए आज पूंजी निवेश (Capital Investment) करने का समय बेहद उत्तम चल रहा है; जो जातक अपने बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, वे निश्चिंत होकर कर सकते हैं. हालांकि, जिन जातकों ने नया बिजनेस शुरू किया है (New Businessmen), वे अनावश्यक रूप से महंगी मशीन या विज्ञापन (Advertisement) पर पैसे खर्च करने से बचें; यदि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी कोई वस्तु खरीदें, वरना अभी कुछ दिन इंतजार करना ही सही होगा.

विदेशी व्यापार में धन फंसने की आशंका: फॉरेन बिजनेस (Foreign Business) से जुड़े व्यापारियों को आज किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि पैसा फंसने की प्रबल आशंका बन रही है.

2. करियर, बॉस का मार्गदर्शन और उन्नति के योग (Career Growth & Guidance)

वृद्धि योग में बॉस और सीनियर से मिलेगा मार्गदर्शन: वृद्धि योग बनने से कार्यस्थल (Workplace) पर काम के दौरान आपको अपने बॉस और सीनियर का भरपूर मार्गदर्शन मिलेगा; उनके अनुभव और सलाह से आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा.

नौकरी में उन्नति के प्रबल योग, सोच-समझकर लें फैसले: अनुकूल ग्रह गोचर का साथ मिलने से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की उन्नति होने की प्रबल संभावना बनेगी, लेकिन आपको करियर से जुड़े सभी डिसीजन पूरी तरह सोच-समझकर ही लेने होंगे.

3. उच्च शिक्षा, पारिवारिक जीवन व स्वास्थ्य (Higher Education, Family Peace & Health)

हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले छात्रों को सफलता: उच्च शिक्षा (Higher Education) की चाह रखने वाले विद्यार्थियों (Students) को अपने प्रयासों में जल्दी ही बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

पारिवारिक मतभेदों में आएगी कमी: घर-परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रहे पुराने मतभेदों में आज कमी आएगी, जिसके चलते पारिवारिक माहौल काफी शांत और सौहार्दपूर्ण होगा; लव व वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा के अष्टम भाव में प्रवेश और चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के निर्माण के चलते शाम के समय मानसिक तनाव, पेट की गड़बड़ी या वाहन चलाते समय लापरवाही से बचें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे आर्थिक लेनदेन सुरक्षित रहेगा, करियर व उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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