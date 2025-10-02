Aaj Ka Mithun Rashifal 2 October 2025: नौकरीपेशा लोगों को सावधान रहने की जरूरत, दूसरों के मसलों से दूर रहें! पढ़िए आज का मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 2 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 8वें भाव में होने से घर के जटिल मामलों में समस्या आ सकती है. आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में संयमित रवैया अपनाना जरूरी है.
स्वास्थ्य राशिफल
हाई ब्लड प्रेशर वाले जातक क्रोध बिल्कुल न करें. नमक की मात्रा कम करें और हल्के-फुल्के मनोरंजन में समय बिताएं. प्रसन्नचित रहने से स्वास्थ्य में सुधार होगा.
बिजनेस राशिफल
फेस्टिव सीजन में पुराना स्टॉक आपके लिए समस्या बन सकता है. सेल लगाने के बाद भी स्टॉक में खास कमी नहीं होगी. हालांकि, मार्केटिंग और व्यावसायिक पार्टियों से अनुबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन समय पर उन्हें पूरा करने में दिक्कतें आ सकती हैं.
लव और फैमिली राशिफल
संतान की उपलब्धि से घर का माहौल उत्सवपूर्ण रहेगा. परिवार में आपसी मेलजोल बढ़ेगा, जिससे वातावरण खुशनुमा रहेगा.
जॉब राशिफल
नौकरी में अपने काम पर किसी का हस्तक्षेप न होने दें, वरना गलती होने पर नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर कुछ लोग जलन की भावना से पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनसे उलझने से बचें.
धन राशिफल
वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचें. आज स्थिर आय बनी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त लाभ के लिए अधिक मेहनत करनी होगी.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को मित्रों के साथ समय बिताने और मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा. इससे मानसिक ताजगी महसूस करेंगे.
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- सफेद
आज का उपाय
भगवान शिव को दूध और अक्षत अर्पित करें. इससे पारिवारिक विवाद कम होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.
FAQs
Q1 क्या मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन निवेश के लिए सही है?
नहीं, बड़े निवेश से बचें, स्थिर आय पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.
Q2 क्या मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक माहौल शुभ रहेगा?
हाँ, संतान की सफलता से घर का वातावरण उत्सवपूर्ण रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
