Aaj Ka Aries Rashifal (5 January 2026): मेष राशि के लिए दिन चुनौतीपूर्ण, खर्च बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी विवाद का योग

Aaj Ka Aries Rashifal (5 January 2026): मेष राशि के लिए दिन चुनौतीपूर्ण, खर्च बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी विवाद का योग

Today Aries Horoscope 5 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Jan 2026 12:43 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 5 January 2026 in Hindi: आज मेष राशि वालों के लिए दिन थोड़ा मिश्रित फल देने वाला रहेगा. चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है, जिससे संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी विषय को लेकर मतभेद या चिंता हो सकती है. मन में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप हालात को संभाल पाएंगे.

करियर और नौकरी
आज कार्यस्थल पर आपको रोजमर्रा के काम के अलावा कोई नया काम सौंपा जा सकता है, जिसे समझने और पूरा करने में समय लगेगा. इससे थोड़ी परेशानी या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी. वरिष्ठों से बातचीत और सलाह लेने से रास्ता निकलेगा. करियर के लिहाज से आज आपको सीखने का अवसर मिलेगा, इसलिए अनुभव को सकारात्मक रूप में लें.

बिजनेस और फाइनेंस
व्यवसायियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आमदनी में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी से बजट बिगड़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में हिसाब-किताब को लेकर लंबी चर्चा हो सकती है, इसलिए स्पष्टता और ईमानदारी बनाए रखें. किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचें, खासकर सुख-सुविधाओं के लिए लिया गया कर्ज आगे चलकर परेशानी दे सकता है. आज बचत पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन
काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार और जीवनसाथी के लिए समय निकालना जरूरी है. यदि आप अपनों को नजरअंदाज करेंगे तो रिश्तों में दूरी आ सकती है. बातचीत और साथ समय बिताने से आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी धैर्य रखें और किसी छोटी बात को बड़ा न बनाएं.

स्वास्थ्य
मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा सोच-विचार से सिरदर्द या बेचैनी हो सकती है. थोड़ी देर ध्यान, योग या हल्की वॉक करने से राहत मिलेगी.

शिक्षा और विद्यार्थी
न्यू जनरेशन और स्टूडेंट्स को अपनी पसंद के क्षेत्र में करियर बनाने पर फोकस करना चाहिए. दूसरों की बातों में आकर फैसला न लें. आज पढ़ाई में मन भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य तय करके पढ़ाई करें.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
आज का शुभ रंग ऑफ व्हाइट और शुभ अंक 1 है, जबकि अशुभ अंक 4 है.
उपाय के तौर पर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें, इससे मानसिक शांति और आर्थिक संतुलन मिलेगा.

FAQs:

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा
नहीं, आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा, बचत पर ध्यान दें.

2. क्या नौकरी में बदलाव का समय है
आज केवल योजना बनाएं, जल्दबाजी में निर्णय न लें.

3. पारिवारिक तनाव कैसे कम होगा
खुलकर बातचीत और अपनों को समय देने से स्थिति सुधरेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 05 Jan 2026 12:43 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope
और पढ़ें
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
