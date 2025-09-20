हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Horoscope 21 September: मेष राशि वालों के लिए कामयाबी का दिन! पढ़ाई और नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं

Aries Horoscope 21 September: मेष राशि वालों के लिए कामयाबी का दिन! पढ़ाई और नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं

Today Aries Horoscope 21 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Sep 2025 11:16 PM (IST)

Aaj Ka Mesh Rashifal 21 September 2025: आज चन्द्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे आकस्मिक लाभ की संभावना है. वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थसिद्धि योग का प्रभाव आपको दिनभर ऊर्जावान बनाएगा. खासकर व्यापार और करियर में नए अवसर सामने आएंगे. घर-परिवार में कभी-कभी मतभेद दिखेंगे लेकिन आप समझदारी से स्थितियों को संभाल लेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आपकी ऊर्जा गुणवत्ता अच्छी रहेगी, लेकिन घर के साथियों की टैब्लेट पर ध्यान देना जरूरी है. खान-पान में संयम रखना और अधिक तनाव से मुक्ति.

बिज़नेस राशिफल: सबसे अच्छे दिन के लिए. इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार करने वालों को अच्छे मुनाफ़े की संभावना है. बड़े पैमाने पर व्यवसाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा. अचानक कोई नया अवसर मिल सकता है.

लव और परिवार राशिफल: पारिवारिक जीवन में कुछ झलकियां- छठा बंधन. किसी भी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन संडे के घर में स्नेह और एकता की कमी है. दम्पत्ति जीवन मधुर रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए कोई अच्छा संबंध प्राप्त किया जा सकता है.

युवा राशिफल: बच्चों और बच्चों के लिए दिन की आपूर्ति से भरा रहेगा. क्वेश्चन परीक्षा या ढोल बजानेवालों को सफलता की उम्मीद है.

जॉब राशिफल: स्टार्टअप पर आश्चर्यजनक कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपको नई कंपनियां पसंद होंगी. वर्किंग वुमन कोऑफ़िस में किसी विषय पर बॉस और ग़रीब से असंतुष्टि बनी रहेगी, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ सकता है.

शुभ अंक – 4
शुभ रंग – पर्पल
उपाय – हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, इससे कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी.

FAQs
Q1: क्या आज मेष राशि वालों को नया निवेश करना चाहिए?
A1: हाँ, छोटे निवेश लाभ देंगे लेकिन बड़े निवेश सोच-समझकर करें.

Q2: क्या छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है?
A2: बिल्कुल, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का योग है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Sep 2025 11:16 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

