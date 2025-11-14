हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 14 November 2025: मेष राशि आकस्मिक धन लाभ और बिजनेस में बड़ा फायदा संकेत दे रहा है

Mesh Rashifal 14 November 2025: मेष राशि आकस्मिक धन लाभ और बिजनेस में बड़ा फायदा संकेत दे रहा है

Today Aries Horoscope 14 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 14 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Horoscope 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. मानसिक रूप से आप अपने लक्ष्य और निर्णयों में स्पष्टता महसूस करेंगे. दिन का आरंभ थोड़ी चिंता और सोच-समझ के साथ हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद धन और अवसर के आगमन से आपके मन का तनाव कम होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा. आज किसी चोट या स्वास्थ्य समस्या की संभावना है, इसलिए शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतें. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन आपकी सेहत के लिए लाभकारी रहेगा. तीखा या भारी भोजन करने से बचें.

व्यवसाय और धन राशिफल:
पार्टनरशिप या साझेदारी वाले व्यवसाय में आज शुभ समाचार मिलने की संभावना है. धन लाभ के अवसर प्रकट होंगे, लेकिन कर्मचारियों और भागीदारों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है. मार्केटिंग और व्यापारिक कार्यों में ध्यान बंट सकता है, इसलिए कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार निपटाएं. निवेश के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस में किसी मूर्ख या गैर-लाभकारी चर्चा में समय बर्बाद होने की संभावना है. अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान दें. दोपहर बाद कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
संध्या में परिवार के साथ समय बिताना शुभ रहेगा. प्रेम संबंधों में आज किसी महत्वपूर्ण बातचीत का मौका आएगा, जो रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद करेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
छात्र, कलाकार और खिलाड़ी आज मध्यम परिणाम हासिल करेंगे. युवा वर्ग विवाह या सामाजिक कार्यक्रमों में आनंद लेंगे.

लकी नंबर: 4, अनलकी नंबर: 3
लकी रंग: क्रीम
उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी. अपने कार्यों में सतर्क और संयमित रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Nov 2025 02:00 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा। मानसिक रूप से आप अपने लक्ष्यों में स्पष्टता महसूस करेंगे।

मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह है?

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा। किसी चोट या स्वास्थ्य समस्या की संभावना है, इसलिए शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतें।

व्यवसाय और धन के मामले में मेष राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

साझेदारी वाले व्यवसाय में शुभ समाचार मिल सकता है और धन लाभ के अवसर प्रकट होंगे, लेकिन कर्मचारियों पर नजर रखना जरूरी है।

नौकरी में मेष राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

वर्कस्पेस में समय बर्बाद होने की संभावना है, इसलिए अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोपहर बाद कार्यों में सफलता मिल सकती है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

संध्या में परिवार के साथ समय बिताना शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में महत्वपूर्ण बातचीत का मौका आएगा, जो रिश्ते को आगे बढ़ाएगा।

