Aaj Ka Mesh Rashifal 1 October 2025: मेष राशि काम में जोश और फैमिली में हलचल, आज का दिन मिश्रित रहेगा
Today Aries Horoscope 1 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 1 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा 10वें भाव में होने से काम को लेकर आपका आत्मविश्वास और जोश चरम पर रहेगा. आपके निर्णय और व्यवहार से आसपास के लोग प्रभावित होंगे. परिवार और प्रोफेशन दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
आज पेट से जुड़ी समस्या, विशेषकर जलन या गैस की परेशानी परेशान कर सकती है. खानपान पर ध्यान दें, तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज़ करें. हल्का और पौष्टिक आहार आपको आराम देगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है. अतिगंड योग बनने से बिजनेस में तरक्की के नए मौके मिलेंगे. अन्य कारोबार मध्यम गति से सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या डील से लाभ संभव है.
लव और फैमिली राशिफल
संतान के विवाह संबंध पक्के हो सकते हैं जिससे घर में उत्साह रहेगा. परिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, हालांकि कभी-कभी आप उत्तेजित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे लेकिन संयम से काम लें.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए आज का दिन राहत लेकर आएगा. नौकरी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. ऑफिस की ओर से यात्रा करनी पड़ सकती है. युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है.
धन राशिफल
व्यापार और नौकरी दोनों से वित्तीय लाभ होगा. खर्च और आय का संतुलन ठीक रहेगा. निवेश से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
युवा राशिफल
यंग जनरेशन को अपने क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे. आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत का फल मिलेगा.
शुभ अंक – 2
शुभ रंग – सिल्वर
आज का उपाय
आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. इससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.
FAQs
Q1: क्या आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा शुभ है?
हाँ, ऑफिस या निजी कारणों से की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी.
Q2: क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
छोटे स्तर पर निवेश करना लाभकारी रहेगा, लेकिन बड़े निवेश को टालना बेहतर है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
