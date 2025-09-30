हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mesh Rashifal 1 October 2025: मेष राशि काम में जोश और फैमिली में हलचल, आज का दिन मिश्रित रहेगा

Aaj Ka Mesh Rashifal 1 October 2025: मेष राशि काम में जोश और फैमिली में हलचल, आज का दिन मिश्रित रहेगा

Today Aries Horoscope 1 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Sep 2025 11:41 PM (IST)
Aaj Ka Mesh Rashifal 1 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा 10वें भाव में होने से काम को लेकर आपका आत्मविश्वास और जोश चरम पर रहेगा. आपके निर्णय और व्यवहार से आसपास के लोग प्रभावित होंगे. परिवार और प्रोफेशन दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
आज पेट से जुड़ी समस्या, विशेषकर जलन या गैस की परेशानी परेशान कर सकती है. खानपान पर ध्यान दें, तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज़ करें. हल्का और पौष्टिक आहार आपको आराम देगा.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है. अतिगंड योग बनने से बिजनेस में तरक्की के नए मौके मिलेंगे. अन्य कारोबार मध्यम गति से सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या डील से लाभ संभव है.

लव और फैमिली राशिफल
संतान के विवाह संबंध पक्के हो सकते हैं जिससे घर में उत्साह रहेगा. परिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, हालांकि कभी-कभी आप उत्तेजित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे लेकिन संयम से काम लें.

जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन के लिए आज का दिन राहत लेकर आएगा. नौकरी से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. ऑफिस की ओर से यात्रा करनी पड़ सकती है. युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है.

धन राशिफल
व्यापार और नौकरी दोनों से वित्तीय लाभ होगा. खर्च और आय का संतुलन ठीक रहेगा. निवेश से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

युवा राशिफल
यंग जनरेशन को अपने क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे. आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को मेहनत का फल मिलेगा.

शुभ अंक – 2
शुभ रंग – सिल्वर

आज का उपाय
आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. इससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.

FAQs
Q1: क्या आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा शुभ है?
हाँ, ऑफिस या निजी कारणों से की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी.

Q2: क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
छोटे स्तर पर निवेश करना लाभकारी रहेगा, लेकिन बड़े निवेश को टालना बेहतर है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Sep 2025 11:41 PM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
Embed widget