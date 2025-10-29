Aaj Ka Makar Rashifal (29 October 2025): नई योजना बनेगी सफल, सोच-समझकर निर्णय लेना रहेगा फायदेमंद, पढ़ें मकर राशि
Today Capricorn Horoscope 29 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 29 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है, जिससे विवेक और उत्साह में वृद्धि होगी. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और कार्यों में आत्मविश्वास झलकेगा. निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचें, क्योंकि ग्रह स्थिति कहती है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको उलझन में डाल सकता है. दिन भर का समय सामंजस्यपूर्ण रहेगा और आपकी सोच में स्पष्टता आएगी.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक थकान हो सकती है. ध्यान और हल्के व्यायाम से मन शांत रहेगा. संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता संभव है, इसलिए ध्यान दें.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा. वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं. अगर किसी नई योजना की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.
जॉब राशिफल:
सुनफा योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर दिन सकारात्मक रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को पार्ट-टाइम जॉब या किसी साइड प्रोजेक्ट से लाभ मिलने के योग हैं. अपने काम में निरंतरता बनाए रखें, सफलता निश्चित है.
लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में जोश और ऊर्जा बनी रहेगी. रिश्ते में पुरानी गलतफहमियाँ दूर होंगी. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा. जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा और कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेगा.
फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन अनुकूल है. बिजनेस और नौकरी दोनों में आर्थिक स्थिरता दिखाई देगी. निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन किसी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले विचार अवश्य करें.
कैरियर राशिफल:
आनन्दादि योग से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी मनचाही दिशा में आगे बढ़ेंगे. यंग जनरेशन को शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: आज के दिन शनि देव को तिल और तेल अर्पित करें तथा गरीबों को काला वस्त्र दान करें, दिन शुभ और फलदायी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
