Aaj Ka Makar Rashifal (28 October 2025): खर्चों पर नियंत्रण रखें, संयम और धैर्य से बिगड़े काम बनेंगे, पढ़ें मकर राशि
Today Capricorn Horoscope 28 October 2025: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 28 October 2025 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि चन्द्रमा आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं. इससे अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है. मन कुछ बेचैन रह सकता है, लेकिन संयम और धैर्य से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगी. किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में न लें.
करियर/जॉब राशिफल:
ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है. जरूरी फाइलें और दस्तावेज़ सुरक्षित रखें क्योंकि उनके खोने की आशंका बन रही है. सीनियर्स से तालमेल बनाए रखें और सहकर्मियों की मदद से काम आसान होगा. किसी प्रोजेक्ट को लेकर बॉस से सराहना भी मिल सकती है यदि आप पूरी ईमानदारी से काम करें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में सावधानी आवश्यक है, विशेषकर यदि आप विदेशी सौदों या ऑनलाइन डीलिंग से जुड़े हैं. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या साझेदारी में कदम रखने से पहले हर पहलू की जांच करें. आर्थिक हानि के योग हैं, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें. पुराने ग्राहकों से लाभ की संभावना बनी रहेगी.
लव और पारिवारिक जीवन:
परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी जिम्मेदारी को लेने से पहले अपनी क्षमता और समय का आकलन अवश्य करें. जीवनसाथी के साथ मतभेद की स्थिति से बचें. युवाओं को रिश्तों में संयम और सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता है. किसी के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में लापरवाही न करें. रक्तचाप और पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. हल्का भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. नियमित रूप से टहलना व योग करना लाभदायक रहेगा.
वित्त राशिफल:
खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें और बड़े निवेश से बचें. उधार लेने-देने से भी परहेज़ करें.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आर्थिक स्थिति में सुधार और मानसिक शांति मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
