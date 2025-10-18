Aaj Ka Love Rashifal: रविवार को इन राशियों को मिलेगा प्यार, क्या आपकी राशि है शामिल?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal: रविवार को इन राशियों को मिलेगा प्यार, क्या आपकी राशि है शामिल?

Love Horoscope Today 19 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Oct 2025 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 19 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. रविवार का दिन होने के कारण किन राशियों को मिलेगा प्यार और किन्हें करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना?

पढ़ें 19 अक्टूबर 2025, रविवार का लव राशिफल मेष से मीन राशियों के लिए-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज के दिन प्यार का इज़हार करने के लिए बेस्ट है. पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा. सिंगल लोग किसी पुराने दोस्त को पसंद कर सकते हैं. बस जल्दीबाज़ी न मचाएं.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

रिश्तों में थोड़ी खींचतानी बनी रहेगी, लेकिन शाम तक सब सामान्य हो जाएगा. पार्टनर आपकी बातों को गहराई से सुनेंगे. प्यार में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है. अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करें. पुराने गिले-शिकवे खत्म करने का अच्छा मौका है.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

अपनी भावनाओं को ज़्यादा हावी नहीं होने दें. छोटी बातों पर तकरार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांत रहें. सिंगल लोग किसी खास से मुलाकात कर सकते हैं जो आगे चलकर रिश्ते में बदल सकती है.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

प्रेम जीवन में रोमांच बढ़ेगा. पार्टनर के साथ आउटिंग या सरप्राइज़ प्लान बना सकते हैं. सिंगल्स को भी किसी के साथ कनेक्शन महसूस होगा.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

दिन थोड़ा उलझा रह सकता है. गलतफहमियों से बचने की सलाह है. पुराने रिश्ते में सुधार की संभावना है अगर आप पहल करें. सिंगल्स अभी वेट करें सही वक्त आने वाला है.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

लव लाइफ में संतुलन और रोमांस की भावना बनी रहेगी. पार्टनर आपकी बातों से प्रभावित होंगे. रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

पुराने रिश्ते की कसक आज मन में रह सकती है. अगर किसी से दूर हैं तो बात करने की इच्छा होगी. पार्टनर से ईमानदार बातचीत करें, रिश्ते मजबूत होंगे.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

पार्टनर के साथ नई शुरुआत का मौका मिलेगा. किसी छोटी बात पर बहस न करें. सिंगल लोगों के लिए भी दिन रोमांटिक साबित हो सकता है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

रिश्ते में परिपक्वता दिखाएं. अपनी भावनाओं को शब्द दें, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. सिंगल लोग सोशल सर्कल में किसी खास इंसान से मिल सकते हैं.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज का दिन इमोशन से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें. कुछ लोग एक्स से भी संपर्क कर सकते हैं. लेकिन सोच-समझकर.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

प्यार में आत्मविश्वास बढ़ेगा. पार्टनर आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं. जो लोग रिलेशन में हैं, उनके बीच अटूट बॉन्ड बनेगा. सिंगल्स को भी दिल धड़काने वाला पल मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 18 Oct 2025 07:16 PM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
Embed widget