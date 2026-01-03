आज चंद्रमा आपके नवम भाव में हैं, जिससे आपकी सोशल लाइफ और भाग्य दोनों मजबूत रहेंगे। लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
Aaj Ka Libra Rashifal (3 January 2026): तुला राशि सरकारी मान-सम्मान के योग, करियर में मिलेगा नेतृत्व का अवसर
Today Libra Horoscope 3 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.
Aaj Ka Libra Rashifal 3 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके नवम भाव में हैं, जिससे आपकी सोशल लाइफ और भाग्य दोनों मजबूत रहेंगे. लोगों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. किसी अच्छे काम के लिए सरकारी विभाग या किसी वरिष्ठ संस्था की ओर से सम्मान मिलने की संभावना भी बन रही है.
करियर राशिफल
ऑफिस में आपकी गिनती अच्छे और भरोसेमंद कर्मचारियों में होगी. आपको टीम को लीड करने या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है. आपके काम की तारीफ होगी और आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे.
धन व बिजनेस राशिफल
बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप एक अनुभवी टीम को हायर कर सकते हैं. मार्केट की सही जानकारी लेकर ही निवेश या विस्तार करें. निवेशक मिलने के योग हैं, लेकिन उनका भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी होगी.
लव लाइफ व फैमिली राशिफल
विवाह या किसी रिश्ते से जुड़ा कोई प्रस्ताव मिल सकता है. कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना आपके हित में रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा.
स्टूडेंट व एजुकेशन राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को करेंट अफेयर्स पर खास ध्यान देना चाहिए. जो भी पढ़ें, अच्छे से याद करें, क्योंकि परीक्षा में उससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. किसी बड़ी परेशानी का योग नहीं है, आप बेफिक्र होकर दिन का आनंद ले सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
आज का उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज 3 जनवरी 2026 को तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति कैसी है?
करियर के लिहाज से आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
ऑफिस में आपकी गिनती अच्छे और भरोसेमंद कर्मचारियों में होगी। आपको टीम को लीड करने या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है।
क्या तुला राशि वालों को आज धन या व्यवसाय में कोई विशेष सलाह दी गई है?
बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी टीम को हायर कर सकते हैं और मार्केट की सही जानकारी लेकर ही निवेश या विस्तार करें।
आज तुला राशि वालों के प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या बताया गया है?
विवाह या किसी रिश्ते से जुड़ा कोई प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले गंभीरता से विचार करें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को करेंट अफेयर्स पर खास ध्यान देना चाहिए। जो भी पढ़ें, उसे अच्छे से याद करें।
