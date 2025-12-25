हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Libra Rashifal (25 December 2025): तुला राशि करियर और परिवार में संतुलन, क्रिसमस पार्टी में मस्ती

Aaj Ka Libra Rashifal (25 December 2025): तुला राशि करियर और परिवार में संतुलन, क्रिसमस पार्टी में मस्ती

Today Libra Horoscope 25 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Dec 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Tula Rashifal 25 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव (5th हाउस) में स्थित है, जिससे संतान, शिक्षा और भावनाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान अधिक रहेगा. संतान या किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन बातचीत से समाधान निकल आएगा. कुल मिलाकर दिन सीखने और सुधार करने का है.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं. ज्यादा सोचने से बचें और खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें. थोड़ी वॉक या मेडिटेशन आपको राहत देगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस में सरकारी कामों को लेकर विशेष सतर्कता रखें. किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट एंप्लाई कभी भी जांच के लिए आ सकते हैं. व्यापारियों को अपने बड़े ग्राहकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उनसे संपर्क बनाए रखना और कभी-कभी विजिट करना बिजनेस प्रमोशन में मदद करेगा.

जॉब राशिफल
वर्कप्लेस पर आज आपको बेहद सजग रहना होगा. काम में छोटी सी गलती भी बॉस के सामने शर्मिंदगी का कारण बन सकती है. हालांकि दोपहर के बाद आपकी मेहनत और कार्यकुशलता से सभी का सम्मान मिलेगा, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

धन राशिफल
आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. बाजार में ज्यादा शॉपिंग करने से आपका बजट बिगड़ सकता है. जरूरत के अनुसार ही पैसा खर्च करें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार का कोई नजदीकी व्यक्ति यदि आपसे नाराज है, तो आज पहल कर विवाद खत्म करना शुभ रहेगा. नए साल की पार्टी की प्लानिंग करके रिश्तों में नई मिठास ला सकते हैं. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय न लें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
न्यू जनरेशन को अपने आसपास हो रही गतिविधियों से सीख लेनी होगी. पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन का दिन खुशियों और मौज-मस्ती से भरा रहेगा, खासकर क्रिसमस पार्टी का आनंद लेंगे.

एजुकेशन राशिफल
पढ़ाई को लेकर आज मन थोड़ा भटकेगा, लेकिन रचनात्मकता और सकारात्मक माहौल से नई ऊर्जा मिलेगी. संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अनलकी अंक: 1
  • लकी रंग: पिंक
  • आज का उपाय: माता लक्ष्मी के सामने गुलाबी फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जप करें.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को ऑफिस में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, छोटी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए सजग रहें.

2. क्या परिवार में विवाद सुलझाने का सही समय है?
जी हाँ, आज पहल करने से रिश्तों में सुधार होगा.

3. क्या आज खर्च ज्यादा हो सकता है?
हाँ, बेवजह शॉपिंग से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए संयम रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Dec 2025 02:30 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
