Aquarius Horoscope 20 September 2025: कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ और प्रोजेक्ट सफलता का समय, मानसिक संयम जरूरी
Today Aquarius Horoscope 20 September 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 September 2025: कुंभ राशि चन्द्रमा 7th हाउस में होने से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव की संभावना है. छोटे मुद्दों पर विवाद को बढ़ावा न दें. आपसी समझ और धैर्य ही रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
व्यवसाय और धन: बुधादित्य, साध्य, वाशि और सुनफा योग के बनने से कॉन्ट्रैक्टर्स को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. बिजनेस में ग्रह स्थिति आपके लिए संतोषजनक रहेगी. यह समय अपनी प्रतिभा को पहचानने और पूरी ऊर्जा के साथ काम करने का है. अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखें, तभी अधिकतम लाभ उठा पाएंगे.
नौकरी और करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और अनुशासन माहौल को सकारात्मक बनाए रखेगा. बाहरी कार्य या यात्राओं को फिलहाल स्थगित रखना बेहतर होगा. वर्किंग वुमन लंबित असाइनमेंट को पूरा कर पाएंगी, जिससे बॉस और सहकर्मियों से सराहना मिलेगी.
पारिवारिक और प्रेम जीवन: घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में कटुता आने से तनाव संभव है. गुस्से के बजाय शांति और संयम अपनाएँ, तभी समाधान निकल पाएगा.
शिक्षा और युवा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को धैर्य नहीं खोना चाहिए. लगातार प्रयास और मेहनत आपको सफलता दिलाएगी. हार मानना विकल्प नहीं है.
स्वास्थ्य: कंधों में जकड़न और शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. लंबे समय तक काम करते हुए बीच-बीच में आराम करें. योग और हल्की एक्सरसाइज लाभकारी होगी.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: “ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः” मंत्र का वैजयंती माला से 108 बार जाप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज बिजनेस में नया काम शुरू किया जा सकता है?
A1: हाँ, ग्रह स्थिति अनुकूल है, लेकिन योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करें.
Q2: क्या दांपत्य जीवन में सुधार होगा?
A2: हाँ, यदि आप धैर्य और संवाद बनाए रखते हैं तो मनमुटाव जल्दी दूर हो जाएगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है.
