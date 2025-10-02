Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 October 2025: कुंभ राशि के लिए आज के सितारें क्या कहते हैं? जानिए उपाय और लकी कलर, पढ़ें राशिफल
Today Aquarius Horoscope 2 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka kumbh Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में होने से खर्चों में कटौती करना लाभकारी रहेगा. व्यवसाय में मीटिंग या वार्ता में अपने शब्द सोच-समझकर बोलें, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द आपके बिजनेस की ग्रोथ को प्रभावित करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से संबंधित लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. नियमित जांच और संतुलित आहार से स्वास्थ्य में सुधार रहेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापार में ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं. आपकी कार्य क्षमता और सोच के अनुसार अवसरों का लाभ उठाना फायदेमंद रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
विवाहेतर संबंधों के कारण वैवाहिक जीवन में क्लेश की संभावना है. प्रेमी या जीवनसाथी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं.
जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन को झूठ बोलने और भ्रामक बातें करने से बचना चाहिए. एंप्लॉयड पर्सन को लंबे समय के इंतजार के बाद उचित कार्य क्षमता के बल पर पदोन्नति मिलने की संभावना है.
धन राशिफल
आज वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च से बचें और निवेश सोच-समझकर करें.
युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. इससे मान-सम्मान बढ़ेगा और संपर्क दायरा विस्तृत होगा.
शुभ अंक 5
शुभ रंग सिल्वर
आज का उपाय
सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता मिलेगी. आज के दिन कन्याओं को गिफ्ट देने से माता रानी खुश होंगी.
FAQs
Q1 क्या कुंभ राशि वालों के लिए आज खर्चों में सावधानी जरूरी है?
हाँ, अनावश्यक खर्च से बचें और सोच-समझकर निवेश करें.
Q2 क्या कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक गतिविधियाँ लाभकारी होंगी?
हाँ, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से मान-सम्मान और संपर्क दायरा बढ़ेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
