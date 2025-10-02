हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 2 October 2025: कुंभ राशि के लिए आज के सितारें क्या कहते हैं? जानिए उपाय और लकी कलर, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 2 October 2025: कुंभ राशि के लिए आज के सितारें क्या कहते हैं? जानिए उपाय और लकी कलर, पढ़ें राशिफल

Today Aquarius Horoscope 2 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Aaj Ka kumbh Rashifal 2 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में होने से खर्चों में कटौती करना लाभकारी रहेगा. व्यवसाय में मीटिंग या वार्ता में अपने शब्द सोच-समझकर बोलें, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द आपके बिजनेस की ग्रोथ को प्रभावित करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से संबंधित लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. नियमित जांच और संतुलित आहार से स्वास्थ्य में सुधार रहेगा.

बिजनेस राशिफल
व्यापार में ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं. आपकी कार्य क्षमता और सोच के अनुसार अवसरों का लाभ उठाना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
विवाहेतर संबंधों के कारण वैवाहिक जीवन में क्लेश की संभावना है. प्रेमी या जीवनसाथी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं.

जॉब राशिफल
वर्किंग वुमन को झूठ बोलने और भ्रामक बातें करने से बचना चाहिए. एंप्लॉयड पर्सन को लंबे समय के इंतजार के बाद उचित कार्य क्षमता के बल पर पदोन्नति मिलने की संभावना है.

धन राशिफल
आज वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें. अनावश्यक खर्च से बचें और निवेश सोच-समझकर करें.

युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. इससे मान-सम्मान बढ़ेगा और संपर्क दायरा विस्तृत होगा.

शुभ अंक 5
शुभ रंग सिल्वर

आज का उपाय
सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता मिलेगी. आज के दिन कन्याओं को गिफ्ट देने से माता रानी खुश होंगी.

FAQs
Q1 क्या कुंभ राशि वालों के लिए आज खर्चों में सावधानी जरूरी है?
हाँ, अनावश्यक खर्च से बचें और सोच-समझकर निवेश करें.

Q2 क्या कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक गतिविधियाँ लाभकारी होंगी?
हाँ, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से मान-सम्मान और संपर्क दायरा बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Oct 2025 03:30 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today Horoscope
