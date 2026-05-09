Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में नए क्लाइंट्स और विदेशी डील से भारी मुनाफा होगा।

आईटी सेक्टर में इनोवेशन से करियर में प्रगति और प्रशंसा मिलेगी।

जीवनसाथी से मधुर संबंध घर में सुखद माहौल बनाए रखेंगे।

स्वास्थ्य में सुधार और ऊर्जावान महसूस करेंगे, पुरानी बीमारियों से राहत।

Aaj ka Kark Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खोलेगा. विशेष रूप से पार्टनरशिप के कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सफलता का परचम" लहराने का है. आपके द्वारा लिए गए साहसिक डिसीजन बिजनेस को भारी मुनाफे की ओर ले जाएंगे. नए क्लाइंट्स आपके काम करने के तरीके से काफी प्रभावित रहेंगे. जो जातक विदेशी व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है; कोई बड़ी इंटरनेशनल डील फाइनल हो सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के लिहाज से आज आप काफी प्रभावी रहेंगे. विशेषकर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शानदार है. कोई नया इनोवेशन या सॉफ्टवेयर अपडेट आपके काम को गति देगा, जिससे ऑफिस में आपकी प्रशंसा होगी. आपकी याददाश्त और बुद्धिमत्ता आज चरम पर रहेगी. सरकारी या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से आपको सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

7वें भाव का चंद्रमा साझेदारी में मजबूती लाता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग से घर का माहौल सुखद रहेगा. शनिवार की सुबह से ही आप खुद को मानसिक रूप से हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आप अपने पेंडिंग पारिवारिक कामों को जल्दी निपटा लेंगे.

सेहत के मामले में यह सप्ताहांत आपके लिए बहुत सकारात्मक है. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी और आप खुद को काफी फ्रेश महसूस करेंगे. पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए योग और मेडिटेशन जारी रखें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चमक और मानसिक शांति का प्रतीक)

सिल्वर (चमक और मानसिक शांति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 8

8 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं.

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