हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSagittarius Horoscope 20 September 2025: धनु राशि वालों के लिए मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य चमकेगा और सफलता के अवसर बढ़ेंगे

Sagittarius Horoscope 20 September 2025: धनु राशि वालों के लिए मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य चमकेगा और सफलता के अवसर बढ़ेंगे

Today Sagittarius Horoscope 20 September 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.पढ़ें धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Sep 2025 11:00 PM (IST)

Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 September 2025: धनु राशि चन्द्रमा 9th हाउस में होने से आज आपके अच्छे कार्यों से भाग्य चमकेगा. धर्म, कर्म और पुण्य से जुड़ी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. आपके सकारात्मक कर्म जीवन में शुभ अवसर लाएँगे.

स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या या इंफेक्शन परेशान कर सकता है. अधिक ठंडी चीज़ों से परहेज करें और गरारे करना लाभदायक रहेगा. हल्का व्यायाम और हर्बल चाय आपको राहत देंगे.

व्यवसाय और धन: बिजनेस में मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा. इससे तनाव हो सकता है. लक्ष्य में छोटे-छोटे बदलाव लाना आवश्यक है. याद रखें कि यह समय आपको धैर्य और सीख देने वाला है. परिस्थितियों से मिली शिक्षा आपके व्यक्तित्व को निखारेगी और भविष्य की सफलता का मार्ग बनाएगी.

नौकरी और करियर: वर्किंग वुमन के लिए यह समय शुभ है. यदि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपके चयनित होने की संभावना प्रबल है. ऑफिस में कड़ी मेहनत और विनम्रता आपको सफलता की चाबी प्रदान करेगी. अधिकारी आपके समर्पण और व्यवहार से प्रभावित रहेंगे.

पारिवारिक और प्रेम जीवन: पार्टनर इस वीकेंड काम में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे आपके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे. आपको धैर्य रखना होगा और उनकी स्थिति को समझना होगा. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा.

शिक्षा और युवा: स्टूडेंट्स पढ़ाई से समय निकालकर संगीत या रचनात्मक गतिविधियों में आनंद पाएंगे. यह मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगा. प्रतियोगी छात्र दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करें, जल्द ही शुभ परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: मंदिर में पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की आराधना करें.

FAQs:
Q1: क्या आज बिजनेस में बड़े फायदे मिलेंगे?
A1: फिलहाल तुरंत लाभ नहीं होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से सीख भविष्य में बड़ा फायदा दिलाएगी.

Q2: क्या जॉब के लिए अप्लाई करने वालों को सफलता मिलेगी?
A2: हाँ, विशेषकर वर्किंग वुमन के लिए चयन की संभावना अधिक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Sep 2025 11:00 PM (IST)
