हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Sagittarius Rashifal (2 January 2026): धनु राशि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुभ दिन, ऑनलाइन स्टडी और नई जानकारी का अवसर!

Aaj Ka Sagittarius Rashifal (2 January 2026): धनु राशि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुभ दिन, ऑनलाइन स्टडी और नई जानकारी का अवसर!

Today sagittarius Horoscope 2 January 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 02 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Dhanu Rashifal 2 January 2026 in Hindi: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के 7वें हाउस में होने से जीवनसाथी के साथ मनमुटाव की संभावना हो सकती है, इसलिए आपसी समझ और संयम बनाए रखना आवश्यक है.

कामकाज और व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और योजना आपको सफलता दिलाएगी. यदि आप किसी मामले में लंबे समय से परेशान हैं, तो आज के दिन किसी तरह का मुकदमा या कानूनी कार्रवाई टालना ही बेहतर रहेगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय में आज आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. आपके बिजनेस का रिवेन्यू ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा. साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें. सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, जिससे व्यवसायिक दृष्टि से नई संभावनाएँ खुल सकती हैं.

अनपेक्षित धन लाभ के योग बन रहे हैं, जो आपके वर्तमान निवेश या प्रोजेक्ट्स से जुड़े हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और रणनीति के अनुसार कार्य करें.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में आज वर्कलोड अचानक बढ़ सकता है और सीनियर्स से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न हो सकता है. हालांकि, आपकी मेहनत और समर्पण आपको काम में आगे बढ़ाएंगे.

विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, इसलिए संबंधित कागजी कार्यवाही पहले से तैयार रखें, ताकि कोई रुकावट न आए. बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन कार्य पर पूरा ध्यान देकर स्थिति को सुधार सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

आज दांपत्य जीवन में कुछ तनाव या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. संयम और समझदारी से किसी भी विवाद को टाला जा सकता है. परिवार के साथ समय बिताने के लिए अवसर मिल सकते हैं.

अविवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें. परिवार के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं का समय ज्ञान और मनोरंजन दोनों में बीतेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना चाहिए. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी महत्वपूर्ण साबित होगी और नई जानकारी सीखने का अवसर मिलेगा. यदि कहीं जॉब के लिए आवेदन किया था, तो इंटरव्यू कॉल या सकारात्मक परीक्षा परिणाम मिलने के योग हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में आज पेट दर्द, बुखार और सरदर्द जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. पर्याप्त आराम करें और संतुलित आहार का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचें और कार्यों को योजना के अनुसार ही करें.

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 7

शुभ रंग: पिंक

उपाय

घर में गुलाब का फूल रखें या गुलाबी वस्तुएँ अपने पास रखें.

FAQs

Q1: क्या आज व्यापार में कोई बड़ा लाभ होगा?

A1: हां, आपके व्यवसाय में अनपेक्षित धन लाभ और रिवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल सकती है.

Q2: क्या नौकरी में विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है?

A2: हां, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन संबंधित कागजी कार्यवाही पहले से तैयार रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Horoscope
