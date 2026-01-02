हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Capricorn Rashifal (2 January 2026): मकर राशि व्यवसाय में गजकेसरी योग से बढ़ेगी आपकी मार्केट वैल्यू!

Today Makar Horoscope 2 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 02 Jan 2026 03:03 AM (IST)
Aaj Ka Makar Rashifal 2 January 2026 in Hindi: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चन्द्रमा का 6वें हाउस में होना आपके जीवन में कर्ज से छुटकारा दिला सकता है और वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है.

शुक्ल और गजकेसरी योग के बनने से आपके व्यवसाय को नई पहचान मिलेगी और मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी. हालांकि, कारोबारियों को व्यापार में वृद्धि के लिए अभी बड़े निवेश से बचना चाहिए. मेहनत और रणनीति से आप अपने अधूरे कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे, लेकिन अनावश्यक विवाद और वाद-विवाद से दूर रहना जरूरी है.

बिज़नेस राशिफल:

व्यवसाय में आपको साझेदारी और सहयोग से लाभ प्राप्त हो सकता है. मार्केट में निवेश को लेकर सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी में बड़ा निवेश नुकसान भी पहुंचा सकता है.

कॉम्पिटिटर्स के साथ मुकाबला रहेगा, लेकिन आपके अनुभव और रणनीति से आप प्रतियोगिता में आगे रहेंगे. कोर्ट-कचहरी या अन्य कानूनी मामलों में समझौते की संभावना भी बन सकती है.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सहकर्मियों और कोवर्कर्स के साथ अनावश्यक बातचीत या मतभेद से काम में देरी हो सकती है.

फिर भी, आपका पेशेवर दृष्टिकोण और जिम्मेदारी आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे रखेगी. ऑफिस के कार्यों के लिए ट्रैवलिंग की संभावना है, जिससे व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत की सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल:

पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी खटास या डिस्टरबेंस महसूस हो सकती है. इसलिए अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अलग रखना आवश्यक है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, यदि आप संयम और समझदारी से काम करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने और छोटी यात्राओं या आउटिंग्स की योजना बनाने का समय अनुकूल है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवा वर्ग का समय शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना चाहिए. मनोरंजन और दोस्तों के साथ समय बिताना ठीक है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान की कमी से प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. विद्यार्थियों को अपनी प्राथमिकताओं और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें. थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं. संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आवश्यक है. छोटी-छोटी आदतों में सुधार कर आप स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 1

अनलकी अंक: 4

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय:

आज किसी भी धार्मिक या मानसिक ध्यान अभ्यास के माध्यम से अपने मन को शांत रखें. ध्यान और सकारात्मक सोच से परेशानियों का समाधान आसान होगा.

FAQs:

Q1: क्या आज व्यापार में कोई बड़ा फायदा हो सकता है?

A1: हां, साझेदारी और सही रणनीति से लाभ मिलेगा, लेकिन बड़े निवेश से अभी बचें.

Q2: क्या नौकरी में आज प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना है?

A2: हां, आपकी मेहनत और जिम्मेदारी से वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना होगी.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या रहेगी?

A3: नहीं, बस थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव से बचें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Jan 2026 03:03 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
Embed widget