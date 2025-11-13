Rashifal: 13 नवंबर 2025 का राशिफल विशेष है. सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगी नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता.

आज आपकी आवाज़ ही आपका अस्त्र है. टीम या ऑफिस में आप अपनी दिशा स्पष्ट करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे. घर में कोई पुराना मामला सुलझने वाला है. नेतृत्व आपकी प्राकृतिक शक्ति है, बस अहंकार से दूरी रखें.

Career/Business: नए प्रोजेक्ट या प्रमोशन की संभावना. बोल्ड डिसीजन फायदा देगा.

Love Life: रिश्तों में विश्वास लौटेगा. पुराना ग़लतफ़हमी दूर हो सकती है.

Education: छात्रों को प्रतियोगिता या इंटरव्यू में प्रभाव जमाने का मौका.

Health: थोड़ी थकान, पर मन में ऊर्जा भरी.

Finance: आय का नया स्त्रोत उभरेगा. निवेश सोच-समझ कर.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. यानी कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें.

वृषभ (Taurus) राशिफल

आज आपका धैर्य आपकी ढाल है. घर या ऑफिस की ज़िम्मेदारी भले बढ़े, आप हर काम संतुलन से पूरा करेंगे. धन संबंधी राहत मिलेगी और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

Career/Business: सावधानी से लिए गए निर्णय भविष्य का रास्ता खोलेंगे. कॉर्पोरेट या फाइनेंस सेक्टर में प्रशंसा.

Love Life: जीवनसाथी का साथ मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है.

Education: कला और अर्थशास्त्र के छात्र नई दिशा पाएंगे.

Health: गले या थायरॉइड का ध्यान रखें.

Finance: बकाया राशि मिल सकती है. खर्च संयम से करें.

सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम्.यानी धैर्य हर सफलता की कुंजी है

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और दीपदान करें.

मिथुन (Gemini) राशिफल

आज आपका दिमाग और दिल दोनों संतुलन में हैं. कॉन्फ्रेंस, पिच या प्रस्तुति में आपकी बात हर दिल को छू लेगी. परिवार में किसी सदस्य की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा.

Career/Business: मीडिया, कम्युनिकेशन या आईटी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि. आपकी रणनीति से टीम जीतेगी.

Love Life: पुराने रिश्ते में नई गर्मी लौटेगी. दिल की बात कहने का सही समय.

Education: रिसर्च या डाटा एनालिसिस से जुड़े छात्रों को नई मान्यता मिलेगी.

Health: आँखों की थकान कम करें. ध्यान लाभ देगा.

Finance: छोटा निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है.

सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं चक्षुः.यानी ज्ञान ही सबसे बड़ी दृष्टि है

Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.