हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोमिथुन साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): सफलता पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत! पढ़ें राशिफल

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): सफलता पाने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत! पढ़ें राशिफल

Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 03:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Weekly Horoscope 4-10 January 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन थकाने वाला साबित हो सकता है. अगर तुम सोच रहे हो कि बिना अतिरिक्त मेहनत के काम बन जाएगा, तो यह हफ्ता उस भ्रम को तोड़ देगा. हर क्षेत्र में सफलता के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा.

रिश्ते, सेहत और काम तीनों मोर्चों पर बैलेंस बिगड़ने का खतरा है. काम में उलझकर निजी जीवन को नजरअंदाज़ किया तो मानसिक असंतोष बढ़ेगा. यह सप्ताह तुम्हारी स्टैमिना और प्राथमिकताएं तय करने की क्षमता की परीक्षा लेगा.

मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार और स्वजनों के साथ रिश्ते कभी सहज तो कभी तनावपूर्ण रहेंगे. संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात चिंता बढ़ा सकती है. बातों को टालने या दबाने से समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी.

मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में समय की कमी सबसे बड़ी समस्या बनेगी. पार्टनर को नजरअंदाज़ किया गया तो गलतफहमी पनप सकती है. यह सप्ताह रोमांस से ज्यादा समझदारी और संवाद मांगता है.

मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख बचाने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी दबाव बनाए रखेंगे. किसी भी तरह की ढिलाई सीधे नुकसान में बदलेगी.

मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में काम का अचानक दबाव बढ़ेगा. सीनियर और जूनियर दोनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा. इसका मतलब साफ है: शिकायत करने से बेहतर है कि खुद जिम्मेदारी उठाओ.

मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह फोकस बनाए रखना कठिन लगेगा. पढ़ाई या करियर से जुड़ी अनियमितता सीधे प्रदर्शन पर असर डालेगी. खुद को ढीला छोड़ा तो पिछड़ना तय है.

मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल

सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. फिजूलखर्ची और भावनात्मक निर्णय इस समय नुकसानदेह साबित होंगे.

मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

काम का दबाव शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ाएगा. यात्रा के दौरान सेहत और सामान दोनों पर खास ध्यान देना जरूरी है. वाहन चलाते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 02 Jan 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Weekly Horoscope Gemini Weekly Horoscope #mithun

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए 4-10 जनवरी 2026 का सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन थकाने वाला साबित हो सकता है। हर क्षेत्र में सफलता के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा।

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में समय की कमी सबसे बड़ी समस्या बनेगी। पार्टनर को नजरअंदाज करने से गलतफहमी पनप सकती है। यह सप्ताह रोमांस से ज्यादा समझदारी और संवाद की मांग करता है।

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख बचाने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धी दबाव बनाए रखेंगे और ढिलाई सीधे नुकसान में बदलेगी।

नौकरीपेशा लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सप्ताह की शुरुआत में काम का अचानक दबाव बढ़ेगा और सीनियर व जूनियर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। शिकायत करने के बजाय खुद जिम्मेदारी उठाना बेहतर होगा।

युवाओं को इस सप्ताह किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

युवाओं को फोकस बनाए रखना कठिन लग सकता है। पढ़ाई या करियर से जुड़ी अनियमितता प्रदर्शन पर असर डालेगी। खुद को ढीला छोड़ने पर पिछड़ना तय है।

