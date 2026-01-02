यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन थकाने वाला साबित हो सकता है। हर क्षेत्र में सफलता के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा।
Gemini Weekly Horoscope 4-10 January 2026: मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन थकाने वाला साबित हो सकता है. अगर तुम सोच रहे हो कि बिना अतिरिक्त मेहनत के काम बन जाएगा, तो यह हफ्ता उस भ्रम को तोड़ देगा. हर क्षेत्र में सफलता के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा.
रिश्ते, सेहत और काम तीनों मोर्चों पर बैलेंस बिगड़ने का खतरा है. काम में उलझकर निजी जीवन को नजरअंदाज़ किया तो मानसिक असंतोष बढ़ेगा. यह सप्ताह तुम्हारी स्टैमिना और प्राथमिकताएं तय करने की क्षमता की परीक्षा लेगा.
मिथुन साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार और स्वजनों के साथ रिश्ते कभी सहज तो कभी तनावपूर्ण रहेंगे. संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात चिंता बढ़ा सकती है. बातों को टालने या दबाने से समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी.
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों में समय की कमी सबसे बड़ी समस्या बनेगी. पार्टनर को नजरअंदाज़ किया गया तो गलतफहमी पनप सकती है. यह सप्ताह रोमांस से ज्यादा समझदारी और संवाद मांगता है.
मिथुन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख बचाने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी दबाव बनाए रखेंगे. किसी भी तरह की ढिलाई सीधे नुकसान में बदलेगी.
मिथुन साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में काम का अचानक दबाव बढ़ेगा. सीनियर और जूनियर दोनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा. इसका मतलब साफ है: शिकायत करने से बेहतर है कि खुद जिम्मेदारी उठाओ.
मिथुन साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं को इस सप्ताह फोकस बनाए रखना कठिन लगेगा. पढ़ाई या करियर से जुड़ी अनियमितता सीधे प्रदर्शन पर असर डालेगी. खुद को ढीला छोड़ा तो पिछड़ना तय है.
मिथुन साप्ताहिक धन राशिफल
सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. फिजूलखर्ची और भावनात्मक निर्णय इस समय नुकसानदेह साबित होंगे.
मिथुन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
काम का दबाव शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ाएगा. यात्रा के दौरान सेहत और सामान दोनों पर खास ध्यान देना जरूरी है. वाहन चलाते समय लापरवाही भारी पड़ सकती है.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
