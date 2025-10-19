हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDiwali 2025: इस साल दिवाली पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों के लिए है लाभकारी

Diwali 2025: इस साल दिवाली पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों के लिए है लाभकारी

Diwali 2025: दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय है. इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा. वहीं इस दिन हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो इन राशियों के लिए है लाभकारी है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2025: सनातन धर्म में दिवाली पर्व का खास महत्व होता है. ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास अमावस्या तिथि के दिन दिवाली मनाई जाती है. इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे.

दिवाली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, राम दरबार और कुबेर देवता की पूजा करते हैं और रात में अपने घर में दीपक जलाते हैं. ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

दिवाली को काली रात्रि भी कहा जाता है. जो तंत्र साधना और उपाय सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है. इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा. वहीं इस दिन हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

दिवाली का महत्व
दिवाली का महत्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय है. यह पाँच दिवसीय त्योहार है जो भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा होती है. यह आत्मचिंतन, नवीनीकरण, फसल की कटाई का जश्न और रिश्तों को मजबूत करने का समय है.

हंस महापुरुष राजयोग
दिवाली पर हंस महापुरुष राजा योग बन रहा है. यह राजयोग गुरु ग्रह ने अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करके बनाया है.

दिवाली इन राशियों के लिए शुभ है
दिवाली पर हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कर्क, मकर, कुंभ, मिथुन और तुला राशियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इन राशियों को यह दिवाली माले माल बना सकता है. करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है.

आय में वृद्धि, निवेश से लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करने के अवसर मिलेंगे. कार्य क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.

वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Diwali Zodiac Signs Diwali 2025 Hans Mahapurush Raja Yoga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement

वीडियोज

Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
खेसरी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव का संघर्ष | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget