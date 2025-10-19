Diwali 2025: इस साल दिवाली पर बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग, इन राशियों के लिए है लाभकारी

Diwali 2025: सनातन धर्म में दिवाली पर्व का खास महत्व होता है. ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास अमावस्या तिथि के दिन दिवाली मनाई जाती है. इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे.

दिवाली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, राम दरबार और कुबेर देवता की पूजा करते हैं और रात में अपने घर में दीपक जलाते हैं. ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

दिवाली को काली रात्रि भी कहा जाता है. जो तंत्र साधना और उपाय सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है. इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्तूबर को मनाया जाएगा. वहीं इस दिन हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है.

दिवाली का महत्व

दिवाली का महत्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय है. यह पाँच दिवसीय त्योहार है जो भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी की पूजा होती है. यह आत्मचिंतन, नवीनीकरण, फसल की कटाई का जश्न और रिश्तों को मजबूत करने का समय है.

हंस महापुरुष राजयोग

दिवाली पर हंस महापुरुष राजा योग बन रहा है. यह राजयोग गुरु ग्रह ने अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करके बनाया है.

दिवाली इन राशियों के लिए शुभ है

दिवाली पर हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कर्क, मकर, कुंभ, मिथुन और तुला राशियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इन राशियों को यह दिवाली माले माल बना सकता है. करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है.

आय में वृद्धि, निवेश से लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करने के अवसर मिलेंगे. कार्य क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.

वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर का पूरा साथ मिलेगा, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.