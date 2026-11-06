Dhanteras 2026: धनतेरस पर न खरीदें ये 7 अशुभ चीजें, राहु-शनि दोष से हो सकता है नुकसान

Dhanteras 2026: कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाए जाने वाले इस महापर्व पर जहां मां लक्ष्मी, कुबेर देव और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि के स्वागत के लिए खरीदारी की परंपरा है, वहीं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के प्रमाणित नियमों के अनुसार गलत धातुओं का चयन राहु और शनि के अशुभ दोष को सक्रिय कर देता है.

अक्सर लोग केवल सोना, चांदी या पीतल खरीदने पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन आम घरेलू सामानों से होता है जिन्हें हम बिना सोचे-समझे 'शगुन' मानकर घर ले आते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि इस दिन आपकी गाढ़ी कमाई और पूजा का फल व्यर्थ न जाए, तो खरीदारी के लिए बाजार निकलने से पहले यह जान लें कि कौन-सी वस्तु किस ग्रह दोष का कारण बनती है और अनजाने में होने वाली इन 7 गंभीर गलतियों से कैसे बचा जा सकता है.

1. कांच का सामान (Glassware)

कांच से बनी फैंसी क्रॉकरी या डेकोरेटिव शोपीस देखने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन ज्योतिष में कांच का सीधा संबंध छाया ग्रह राहु से माना गया है. राहु को भ्रम, अचानक आने वाले संकट और आर्थिक नुकसान का कारण माना जाता है. धनतेरस के दिन कांच की खरीदारी करने से घर में राहु की अशुभ छाया पड़ती है, जिससे बेवजह के खर्चे और धन हानि की संभावना बढ़ जाती है.

2. काले रंग की चीजें (Black Colored Items)

काला रंग नेगेटिविटी, शोक और अंधकार का प्रतीक माना जाता है. सनातन धर्म में किसी भी मांगलिक या शुभ उत्सव पर काले कपड़े या काले रंग की वस्तुएं खरीदना और पहनना अशुभ माना गया है. धनतेरस सौभाग्य और समृद्धि का त्योहार है, इसलिए इस दिन काले वस्त्र, जूते या काले रंग के घरेलू सामान लेने से बचें.

3. खाली बर्तन (Empty Utensils)

धनतेरस पर पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन खरीदना अति उत्तम माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग एक बड़ी भूल कर बैठते हैं दुकान से बर्तन को बिल्कुल खाली घर ले आना. खाली बर्तन खालीपन और दरिद्रता का सूचक माना जाता है. अगर आप कोई नया बर्तन खरीद रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अक्षत (चावल), बताशा, गुड़ या सिक्के डालकर ही घर की दहलीज पार करें. इससे मां लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है.

4. लोहे का सामान (Iron Items)

ज्योतिष शास्त्र में लोहे को कर्मफल दाता शनिदेव का धातु माना गया है. सामान्य दिनों में लोहे का दान करना शुभ हो सकता है, लेकिन धनतेरस जैसे पावन पर्व पर लोहे के बर्तन, फर्नीचर या औजार खरीदकर घर लाना वर्जित माना जाता है. इस दिन लोहा खरीदने से घर में शनि का क्रूर प्रभाव बढ़ता है और आर्थिक तंगी या रुकावटें आ सकती हैं.

5. चाकू, कैंची और नुकीली चीजें (Sharp Objects)

धनतेरस के दिन लोग अक्सर रसोई के नए उपकरण खरीदते हैं, लेकिन इस दौरान चाकू, कैंची, सुई या अन्य धारदार चीजें खरीदने की गलती न करें. नुकीली वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा और कलह का कारण बनती हैं. वास्तु अनुसार, तेज धार वाली वस्तुएं रिश्तों में तनाव पैदा करती हैं और इससे परिवार का मानसिक सुकून प्रभावित होता है.

6. प्लास्टिक या फाइबर का सामान (Plastic / Fiber Items)

प्लास्टिक और फाइबर न केवल अशुद्ध और अस्थिर माने जाते हैं, बल्कि वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनका सीधा संबंध राहु और केतु की नेगेटिव एनर्जी से होता है. धनतेरस के दिन प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टी या घरेलू सजावटी सामान खरीदने से घर में आर्थिक अस्थिरता आती है और बरकत टिकती नहीं है.

7. चमड़े की वस्तुएं (Leather Products)

चमड़ा (Leather) मृत पशुओं की खाल से तैयार किया जाता है, इसलिए सनातन धर्म में किसी भी पूजा-पाठ या मांगलिक अवसर पर इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है. धनतेरस के दिन चमड़े का पर्स, बेल्ट, जूते या जैकेट खरीदकर घर लाने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और घर में दरिद्रता का वास बढ़ता है.

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