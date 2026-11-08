Diwali 2026: 8 नवंबर को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का स्थिर लग्न और सटीक चौघड़िया

Diwali 2026: कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला दीपावली का महापर्व धन, वैभव और सुख-समृद्धि का प्रतीक है. मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए इस दिन सही समय और शुभ लग्न में पूजन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

जयपुर एवं जोधपुर के प्रसिद्ध पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक पंडित डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी के परम भक्त) के अनुसार, साल 2026 में दीपावली का पावन पर्व 08 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त, स्थिर लग्न और चौघड़िया का पूरा विवरण.

कार्तिक अमावस्या तिथि का समय

धार्मिक पंचांग के अनुसार, दीपावली पूजन के लिए अमावस्या तिथि का प्रदोष काल में होना अनिवार्य माना जाता है:

अमावस्या तिथि प्रारंभ: 08 नवंबर 2026, प्रातः 11:29 बजे से

अमावस्या तिथि समाप्त: 09 नवंबर 2026, दोपहर 12:31 बजे तक

प्रदोष काल में महालक्ष्मी पूजन का धार्मिक महत्व:

“प्रदोष समये दीपदानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृत्वाॅ भोजनं कार्यम्।।”

अर्थात् सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में दीपदान और मां लक्ष्मी का विधिवत पूजन करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए. प्रदोष काल में स्थिर लग्न के संयोग से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता दूर होती है.

लक्ष्मी पूजा के मुख्य मुहूर्त (8 नवंबर 2026)

प्रदोष काल: शाम 05:36 बजे से रात 08:02 बजे तक

वृषभ लग्न (स्थिर लग्न): शाम 06:04 बजे से रात 08:01 बजे तक

सिंह लग्न (निशीथ काल/मध्यरात्रि): रात 12:34 बजे से रात 02:50 बजे तक (तांत्रिक व विशेष अनुष्ठान के लिए)

दीपावली पूजन का सबसे श्रेष्ठ समय (महामुहूर्त)

गृहस्थों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थिर लग्न में पूजा करना सबसे उत्तम रहता है. पंडित डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, इस दिन दो विशेष समय अंतराल ऐसे हैं जो सर्वाधिक शुभ फल देंगे:

शाम 06:16 से शाम 06:28 तक

शाम 06:52 से शाम 07:05 तक

क्यों है यह समय सबसे खास?

इन दोनों अवधियों में प्रदोष काल, स्थिर लग्न वृषभ और स्थिर नवमांश कुंभ का अद्भुत त्रिवेणी संयोग बन रहा है. इस समय की गई पूजा से व्यापार में वृद्धि और परिवार में स्थायी समृद्धि बनी रहती है.

दिवाली दिन और रात के चौघड़िया मुहूर्त:

दिन का चौघड़िया (दिवाकाल)

चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया: प्रातः 08:06 से दोपहर 12:10 तक

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11:46 से दोपहर 12:34 तक

शुभ का चौघड़िया: दोपहर 01:32 से दोपहर 02:53 तक

रात का चौघड़िया (रात्रि काल)

शुभ, अमृत और चर का चौघड़िया: सायं 05:36 से रात्रि 10:31 तक

लाभ का चौघड़िया: अर्धरात्रि 01:49 से अंतरात्रि 03:27 तक

शुभ का चौघड़िया: अंतरात्रि 05:55 से अंतरात्रि 06:45 तक

दीपावली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कैसे करें?

1. दिशा व चौकी की तैयारी: शाम के समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और लकड़ी की चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाएं.

2. प्रतिमा स्थापना: चौकी पर भगवान गणेश, माता महालक्ष्मी और कुबेर देव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.

3. पवित्र स्नान: सभी देवी-देवताओं को पंचामृत और शुद्ध गंगाजल से प्रतीकात्मक स्नान कराएं.

4. पूजन सामग्री अर्पण: प्रतिमाओं पर रोली, चंदन व अक्षत का तिलक लगाएं तथा कमल का पुष्प, ताजे फूल और प्रिय मिष्ठान अर्पित करें.

5. मंत्र व स्तोत्र पाठ: स्थिर लग्न के शुभ समय में घी का दीपक जलाकर श्रीसूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

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